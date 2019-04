La primera visita de Estado de los Reyes a Reino Unido tras 30 años será del 6 al 8 de junio

Felipe VI y la Reina Letizia iniciarán el próximo 6 de junio en Londres una visita de Estado a Reino Unido de tres días, invitados por Isabel II, en la que estarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y durante la que se alojarán en el Palacio de Buckingham.

Esta visita de Estado servirá para reflejar al más alto nivel posible "la excelencia e intensidad de los lazos y relaciones bilaterales" entre España y el Reino Unido y el compromiso de preservarlas en beneficio de los ciudadanos de ambos países, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores en el comunicado con que ha hecho público este viaje.

The Queen visited Madrid in 1988 and is pictured here with both the then King Juan Carlos and the then Crown Prince Felipe. pic.twitter.com/Q98zKcV6s2