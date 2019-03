La oposición celebra que Rajoy sea llamado a declarar presencialmente por el caso Gürtel: "No todo iba a ser vía plasma"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, ha celebrado este martes que "la Justicia se haya hecho respetar" al haber determinado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe declarar presencialmente en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.

"Estando la Audiencia a escasos metros de donde trabaja, lo raro era que quisiera declarar por Skype", ha defendido en declaraciones a los medios en el Congreso el dirigente y diputado del partido morado. "Lo normal y natural es que la Justicia se haya hecho respetar y le haya dicho: Oiga, señor Rajoy, esto es un tribunal y sólo tiene que cruzar la calle Génova para venir a declarar", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado este martes lo "vergonzoso" que, a su juicio, resulta el hecho de que el presiente del Gobierno tenga que declarar como testigo sobre la supuesta financiación ilegal de su partido y, aún así, no dimita.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes la decisión del tribunal de la Audiencia Nacional: "Buena noticia. No todo iba a ser vía plasma", ha escrito en su cuenta de Twitter.

También ha la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y diputada del PSOE, Margarita Robles, se ha congratulado de esta decisión que ha enmarcado en "la normalidad democrática y la normalidad de la Justicia" y que, desde su punto de vista, supone "una muestra más de la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

"Las declaraciones por videoconferencia son para casos totalmente excepcionales", ha explicado Robles, magistrada en excedencia, en los pasillos del Congreso, donde se ha mostrado "segura" de que la sala ha valorado todos los argumentos que dio el presidente del Gobierno y ha llegado a la conclusión de que "lo más razonable para el buen funcionamiento de la Justicia es que la declaración sea presencial".

Tiene que dar ejemplo

En su opinión, "precisamente" por su condición de jefe del Ejecutivo, Rajoy "tiene que dar ejemplo" y "llevar con normalidad el comparecer ante un tribunal en calidad de testigo para declarar sobre aquello que se le pregunte".

En este contexto, ha remarcado que, aunque "lamentablemente" el Gobierno "no se preocupa mucho por la Justicia" y los presupuestos en esta materia "son muy limitados", los jueces están "trabajando con absoluta normalidad". "Es una muestra mas de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de la normalidad democrática y de la normalidad en el mundo de la Justicia", ha insistido.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que "lo grave" no es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que testificar en persona, sino que se esté investigando un caso de corrupción en el seno del PP.

El tribunal de Gürtel ha acordado que Rajoy comparezca en persona en el juicio para declarar como testigo, ya que considera que no lo hace como presidente del Gobierno sino como ciudadano español y en un acto que "se enmarca en la normalidad democrática". "Nosotros siempre respetamos las decisiones judiciales; en este caso es una decisión técnica de los jueces, y no le veo ningún inconveniente ni a una cosa ni a la otra", ha asegurado Rivera en los pasillos del Congreso.

No obstante, para el presidente de Ciudadanos, lo verdaderamente grave no es que Rajoy tenga que comparecer en persona y "no en plasma como es lo habitual" sino que la Justicia esté investigando una trama de corrupción que afecta al PP y por la que también tendrá que rendir cuentas en una comisión de investigación en el Congreso. Comisión, ha denunciado Rivera, que el PP ha intentado evitar sin éxito.