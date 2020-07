La oposición aplaude el fondo europeo pero cree que es una enmienda a la política del Gobierno

El líder del PP, Pablo Casado, ha celebrado el "buen acuerdo" que se ha cerrado en la Unión Europea sobre el fondo de recuperación para afrontar la crisis provocada por el coronavirus y ha recalcado que se trata de "una enmienda" a la política de Pedro Sánchez que conllevará hacer reformas, "responsabilidad" en el uso de esos fondos y estabilidad presupuestaria y económica.

Una idea de los populares europeos

Casado, que ha presentado la segunda jornada de 'Activemos España' del PP en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, ha afirmado que están "muy satisfechos" porque esta propuesta de un fondo fue presentada por la familia del PPE a través de la canciller Angela Merkel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Desde el PP celebremos el acuerdo que se ha alcanzado en el Consejo Europeo para el plan de reconstrucción en la UE para paliar los estragos económicos y sociales, el reforzamiento sanitario después de la crisis del coronavirus y la prevención de posibles rebrotes", ha manifestado. Dicho esto, Casado ha afirmado que el PP valora "positivamente" que esta negociación europea "conlleve responsabilidad en el uso de los fondos, estabilidad presupuestaria y económica, y reformas estructurales", así como el "mantenimiento de reformas que ya están funcionando" como la laboral. "Consideramos que este buen acuerdo es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a su pactos de investidura con Podemos, y los más recientes con Bildu y partidos nacionalistas", ha enfatizado.

Ciudadanos: un buen acuerdo para no dejarlo en manos de Podemos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado el acuerdo de los líderes europeos y ha dicho que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez debe estar a la altura y destinar los fondos que reciba a impulsar reformas estructurales pendientes. Bal ha expresado la "alegría" de su grupo por el acuerdo alcanzado: "Es un buen día para los que creemos en España y en Europa. Es un mal día para los que no creen en España, para los que no piensan en el interés general de España y para los que tampoco creen en el proyecto europeo", ha afirmado el portavoz parlamentario de Cs. A su juicio, la respuesta de la UE a la crisis económica y social generada por el Covid-19 ha sido "rápida y contundente", y ahora "le toca cumplir" al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. Considera que el reparto de ese dinero no se puede "dejar en manos de populistas" -en alusión a Unidas Podemos- "y nacionalistas" porque "Europa no lo admitiría".