La justicia belga extraditará al presunto etarra Zengotitabengoa

La decisión llega después de que el Tribunal de Casación de Bruselas haya rechazado el recurso presentado por su defensa para tratar de evitar su entrega a las autoridades españolas.



La extradición a España de Zengotitabengoa había sido autorizada por la Justicia belga en primera y segunda instancia y el pronunciamiento de este lunes convierte la decisión en "definitiva", porque no caben más recursos en la legislación belga, ha explicado un portavoz de la corte de Casación, Damien Van der Meersch.



A partir de ahora las autoridades de España y Bélgica tienen un plazo de 10 días para fijar una fecha en los siguientes 10 días para la entrega del detenido, por lo que la extradición se realizará "en un máximo de 20 días, salvo imprevistos", han apuntado fuentes de la fiscalía.



Antes de conocer el fallo definitivo, los abogados de Zengotitabengoa ya habían señalado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si no les era favorable el dictamen, pero fuentes de la Fiscalía han explicado que este paso no frenaría la extradición.



Los letrados de Zengotitabengoa habían alegado en su defensa que la orden europea de detención y entrega (Euroorden) cursada por España no es válida por un defecto de forma y que existe un riesgo de que sean vulnerados los derechos del detenido si éste es entregado a las autoridades españolas.

También solicitaron para el presunto miembro de ETA el estatuto de refugiado para recibir asilo político en Bélgica, pero el órgano competente también rechazó esta petición.