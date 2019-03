Junts pel Sí advierte de que "el peor escenario para todos" sería volver a las urnas

El presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha avisado de que "el peor escenario para todos serían unas elecciones", aunque ha recalcado que si la CUP rechaza el domingo investir a Artur Mas, no irían "inmediatamente" a unos comicios porque el plazo no se agota "hasta el día 9". En una entrevista, Turull ha subrayado que el "peor escenario para todos serían unas elecciones" porque los políticos demostrarían que no han sido "capaces" de hacer "lo que tan bien ha hecho la ciudadanía en los últimos años" a través de las movilizaciones independentistas.

Ante la asamblea de la CUP del próximo domingo, Turull ha afirmado que quiere ser "optimista" porque cuando se hace "un esfuerzo siempre hay una compensación". En todo caso, ha subrayado: "Si la asamblea de la CUP vota 'no' a la investidura de Artur Mas no iríamos a unas elecciones inmediatamente; hay plazo hasta el día 9. Si hay investidura, nos gustaría que fuera antes del final del año. Puede ser el 29". Aunque ha dejado claro que JxSí no puede ir más allá del documento que se presentó a la CUP: "Nosotros podemos llegar hasta aquí", ha remachado.