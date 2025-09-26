Junts endurece su discurso sobre inmigración ante la amenaza de Aliança Catalana: "Quién decide cuántos caben?"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, "con el dinero de los catalanes". Además de estas acusaciones a Andalucía, Turull vuelve a exigirle al Gobierno la competencia en inmigración, con el argumento de que en Cataluña "ya no caben más inmigrantes". "Si a más a más se junta que hay un desbordamiento, porque hay un desbordamiento, digo bueno ¿quién decide cuántos caben?", ha señalado.

El de Junts es un discurso que se parece cada vez más al que defiende Alianza Catalana. Los de Junts temen un descalabro en las próximas elecciones y que sus votantes acaben depositando la papeleta de Alianza Catalana. La preocupación de Junts por esta votación ha hecho que los de Junts endurezcan su discurso. Este viernes, Jordi Turull ha dicho que la inmigración está colapsando los servicios públicos en Cataluña y que alguien debería resolverlo. La solución, según los neoconvergentes, es que sea el Gobierno catalán quien asuma íntegramente las competencias.

JxCat acusa a Andalucía de fomentar deducciones fiscales "con el dinero de los catalanes"

"Con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio"

Gran parte de la polémica que ha copado titulares este viernes ha sido la acusación de Turull a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes". "Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación", ha asegurado Turull.

Turull se ha referido a las últimas deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía: el próximo año podrán deducirse un 15% de la cuota del gimnasio, hasta un límite de cien euros anuales, además de los gastos veterinarios de los animales de compañía durante el primer año de convivencia con el animal. "Se nos están colapsando muchos servicios. El cuerpo ha crecido y el traje es el mismo. ¿Por qué tenemos tanta discusión con el tema de la financiación?", ha señalado el secretario general de JxCat, que ha añadido que el fenómeno migratorio "supone una absoluta tensión" de muchos servicios públicos en Cataluña y ha reivindicado las competencias para gestionar la inmigración como herramienta "para salvar la nación y la identidad".

Turull vuelve a reclamar el traspaso de competencias en materia de inmigración para Cataluña

Turull ha reclamado una vez más el traspaso de competencias en materia de inmigración para Cataluña, una votación que el pasado martes no salió adelante en el Congreso de los Diputados por el voto negativo de PP, Vox, Podemos y algunos diputados de Sumar.

Son unas competencias, para Turull, que deben servir para "salvar la nación, la identidad y dar un mejor bienestar a los que hace quince días que están aquí o a los que llevan 30 años". "No se nos puede estropear el ascensor social y no podemos no tener herramientas para arreglar el ascensor social", ha indicado Turull, que ha vinculado el traspaso competencial al "problema estructural de la infrafinaciación" de Cataluña.

