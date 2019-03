El juez pide el suplicatorio de José Blanco por tráfico de influencias

El juez que instruye el Caso Campeón en el Supremo ha pedido al tribunal que tramite el suplicatorio al Congreso para actuar contra el ex ministro socialista José Blanco por tráfico de influencias, aunque no por el delito de prevaricación que también le imputaba el fiscal. el diputado socialista y exministro de Fomento ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, que será la que confirme o no la petición del magistrado José Ramón Soriano.

Dicho magistrado, que ha rechazado una serie de diligencias de investigación solicitadas por el fiscal, considera que, llegados a este punto de su investigación a Blanco -que no considera concluida-, es imprescindible solicitar el suplicatorio al Congreso. En su auto, Soriano ha respondido, por un lado, al fiscal Manuel Dolz -quien el pasado 12 de marzo le pidió que tramitara el suplicatorio ante el Congreso para poder "imputar formalmente" al exministro por tráfico de influencias y prevaricación- y por otro a la defensa del diputado, que solicitó el sobreseimiento y archivo del asunto.

Mientras que rechaza incriminar a Blanco por uno de los dos delitos imputados por el acusador público -el de prevaricación-, sí acepta preparar su probable próximo juicio por el de tráfico de influencias -aunque todavía queda esperar la resolución de la Sala a este respecto-.

Rubalcaba sigue poniendo la mano en el fuego por Blanco

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que sigue poniendo la mano en el fuego por José Blanco. "Sí", ha sido la respuesta de Rubalcaba al ser preguntado si sigue poniendo la mano en el fuego por Blanco después de la decisión del juez. En una rueda de prensa en la sede del PSOE junto al líder del SPD alemán, Sigmar Gabriel, Rubalcaba ha preferido no pronunciarse sobre si considera que Blanco debería renunciar a su acta de diputado.