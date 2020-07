El juez levanta la imputación a la mujer de Bárcenas en el 'caso Gürtel'

En un auto notificado hoy, el magistrado considera que si Bárcenas asume su responsabilidad respecto al incremento del patrimonio familiar, y dado que estaba casado bajo el régimen de separación de bienes, "no parece procedente, ni ajustado a Derecho, que no se tenga en cuenta la verosimilitud de los hechos".

En este sentido, el auto indica que si Rosalía Iglesias no fue parte en el Tribunal Supremo, durante el periodo en el que instruyó la causa por ser Bárcenas aforado, "no resulta razonable tenerla por parte en el TSJM", que asumirá la investigación sobre el ex senador del PP una vez que éste ha renunciado a su escaño.

El pasado 21 de abril Rosalía Iglesias, que declaró como imputada ante el TSJM por un delito fiscal, aseguró que la "gestión económica" del matrimonio "la llevaba su marido" y que no sabía nada de las operaciones financieras con las que había incrementado supatrimonio en los últimos años.

El juez Pedreira investiga un eventual delito contra la Hacienda Pública por defraudación del IRPF en los años 2002 y 2003, en los que Bárcenas e Iglesias realizaron la declaración de manera conjunta.

Sin embargo, entiende que si el Tribunal Supremo, con la documentación de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social que le remitió el TSJ de Madrid, no ha imputado a las esposas de Bárcenas y del ex diputado del PP Jesús Merino "es porque en principio, no ha estimado que existan indicios racionalesde criminalidad".

El magistrado sostiene que "no puede deducirse de la prueba aportada, ni de la declaración de Rosalía Iglesias, que tenga responsabilidades penales", ya que no existe ninguna liquidación tributaria que concrete de forma efectiva y específica suresponsabilidad.