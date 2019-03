A uno de ellos no le permite que le llame de tú. "Con mis años y mis canas tutearme no tiene perdón. ¡Que no se le escape más!. "No intente discutir conmigo", le dice a un letrado. "Mire al tribunal, esta cara es la que tiene que ver, no tengo otra" le apunta incluso a uno de los heridos en el atentado. "Aunque parezco distraído, veo, oigo y me doy cuenta de todo", advierte a los asistentes.

