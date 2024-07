Un juez amnistía a los 46 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona

Un juez de Barcelona ha amnistiado a los 46 agentes de la Policía Nacional a los que investigaba por las cargas del 1-O en la capital catalana. Ocurre tras considerar que los delitos que se les atribuían encajan en la ley del perdón y que su actuación no sobrepasó el "umbral de gravedad" para quedar excluida.

De esta forma lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona en un auto en el que declara amnistiados a los 46 agentes, a los que se atribuían delitos de lesiones y contra la integridad moral. El juez mantiene que se les debe aplicar la amnistía porque los actos investigadas "fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo".

El Tribunal Supremo no amnistía a Puigdemont

Esta noticia sale justo después de que este lunes se conociera Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, ha rechazado la amnistía a Carles Puigdemont en cuanto a la malversación de la que se le acusa. Llarena no considera que este delito sea amnistiable. De esta forma, mantiene la orden de detención contra Puigdemont, Comín y Puig y no archiva la ejecutoria que inhabilita hasta los años 2030 y 2031 a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

De esto se desprende que el Tribunal Supremo no va a aplicar la amnistía a Puigdemont dando a conocer dos motivos por los que considera que los delitos atribuidos a los acusados no son amnistiable. Por un lado, considera que Puigdemont se benefició de manera personal del procés, no con dinero, pero sí con el referéndum. Por otro lado, señala que la consulta afectó a los intereses de la Unión Europea ya que, de haberse llevado a cabo la independencia, hubiese afectado a la economía de Bruselas. Se trata de una decisión que no se ha tomado de forma unánime, puesto que una magistrada ha discrepado y con ello se rompe por primera vez la unidad del Tribunal del procés.

El regreso de Puigdemont a España

Con la decisión del juez Llarena, el regreso de Puigdemont a España se hace cada vez más complicado debido a que se mantiene la orden de detención. Tras la situación planteada, las defensas de los acusados tienen ahora tres días para recurrir a la decisión de la Sala. Tras el recurso de las partes acusadas, el Supremo se tiene que volver a pronunciar con una decisión. Si la defensa continúa sin estar de acuerdo, ahí tendrían que recurrir al Tribunal Constitucional.

"La Toga Nostra"

Carles Puigdemont no tardó en reaccionar este lunes ante la decisión del Tribunal Supremo. Lo hizo a través de la red social 'X' con la frase "La Toga Nostra" en referencia al rechazo de aplicación de la ley de amnistía a sus delitos. No es la primera vez que un líder independentista evoca esta frase, puesto que Gabriel Rufián (ERC) ya lo hizo el pasado mes de febrero con el mismo objetivo de crítica al sistema judicial.

Desde su equipo jurídico reconocían que se enteraron de la decisión a través de los medios de comunicación. Concluían que los magistrados incumplen la ley de amnistía, por lo que avanzaban que van a recurrir. Su abogado mantiene que Puigdemont volverá a España y desafía al Supremo: alega que en el caso de cruzar la frontera, el problema lo tendrá quien quiera detenerle.

