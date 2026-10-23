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La Fiscalía Anticorrupción se plantea investigar a Zapatero por un delito de malversación al ocultar las joyas

El juez Calama ha establecido un plazo máximo de dos días para recibir una copia del acta, fechada el 1 de marzo de 2012, que recoge la incorporación de estos obsequios al patrimonio de la Administración General del Estado y su asignación al Ministerio de la Presidencia.

José Luis Rodríguez Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción se plantea investigar a Zapatero por un delito de malversación al ocultar las joyas | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigar el denominado 'caso Plus Ultra', ha pedido a la Subdirección General de Patrimonio del Estado, que entregue documentación relacionada con los regalos institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno, durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2001.

El juez ha establecido un plazo máximo de dos días para recibir una copia del acta, fechada el 1 de marzo de 2012, que recoge la incorporación de estos obsequios al patrimonio de la Administración General del Estado y su asignación al Ministerio de la Presidencia.

Esta petición se produce después de que el magistrado recibiera un informe de la Fiscalía Anticorrupción, sobre la solicitud del expresidente socialista de realizar una comisión rogatoria a Arabia Saudí. La petición está relacionada con unas joyas que fueron incautadas durante el registro de su despacho institucional el pasado 19 de mayo.

Mediante esta providencia, Calama pretende disponer de la documentación solicitada antes de tomar una decisión sobre las peticiones presentadas tanto por la defensa de Rodríguez Zapatero como por el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía plantea investigar a Zapatero por un delito de malversación

A su vez, Fiscalía Anticorrupción se plantea investigar a José Luis Rodríguez Zapatero, por un delito de malversación de caudales públicos, al haber ocultado las joyas y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado.

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