Los jóvenes se acercan al Congreso en la Jornada de Puertas Abiertas

A primera hora de la mañana, la puerta de bronce del Congreso de los Diputados se abría para recibir a cientos de ciudadanos que aprovechan estos días para conocer de cerca la Cámara Baja. Es una entrada que solo se abre en ocasiones especiales, como lo es esta, la Jornada de Puertas Abiertas. Una oportunidad única para visitar el Palacio de las Cortes, que tiene lugar cada año a principios de diciembre para conmemorar el día de la Constitución Española.

Al entrar al Congreso, hacen un recorrido por salas tan emblemáticas como el Salón de Pasos Perdidos o el Hemiciclo. Entre el viernes y el sábado, cerca de diez mil personas han pisado esas salas, esas alfombras de la Real Fábrica de Tapices. Asistentes de todas las edades, y sí, también muchas personas jóvenes. "Es la primera vez que vengo", "es imponente", son algunas de las primeras impresiones nada más entrar.

Según el último estudio del Consejo de la Juventud de España (julio 2023), el Congreso es la institución que más confianza genera entre los jóvenes. Cerca de un 50% de los encuestados confía en la Cámara Baja. Este porcentaje muestra un apoyo más alto del que reciben otras instituciones como el Senado o la Corona.

A los jóvenes que encontramos, preguntamos: ¿por qué has venido hoy al Congreso? Y las respuestas son muy similares. "Porque me interesa mucho la actividad parlamentaria", "porque las decisiones que se toman aquí afectan al resto de la población", explican algunos de los encuestados.

¿Y qué opinan ellos sobre las sesiones parlamentarias en el Hemiciclo? "El ambiente suele estar crispado", "no creo que los políticos hablen de la manera correcta", "no debería haber insultos ni faltas de respeto, porque eso no nos representa".

Es esa otra cuestión, si se sienten representados por el sistema político. Según ese estudio del CJE, el 60% de los jóvenes no se sienten representados. "Yo creo que ahora hay mucha desafección juvenil", explica una joven desde los asientos donde normalmente se sitúan los diputados. "Debería ser prioridad para el Congreso escuchar lo que tenemos que decir y aportar a la sociedad", apunta otra.

"Quizá el problema no sea que los jóvenes no tienen interés en la política, si no que sienten que la política se ha desinteresado por ellos", explica Juan Antonio Báez, vicepresidente del CJE. Báez también argumenta que los jóvenes "tienen que estar en el centro de la toma de decisiones". "No se pude hacer política para jóvenes sin los jóvenes", concluye.

La participación electoral es otra tarea pendiente. Según los últimos barómetros del CIS (septiembre, octubre y noviembre), el abstencionismo en las últimas elecciones generales del 23 de julio fue mayor entre los jóvenes encuestados (18%) que en el resto de la población de otras franjas de edad (11%).

"Yo si voté pero conozco gente joven que no, y llama mucho la atención", puntualiza otra joven que ha asistido a esta Jornada de Puertas Abiertas.

Son jóvenes pero no son ajenos a la política. Y estos días, por una vez al año, como muchos otros ciudadanos, son ellos los protagonistas del Congreso de los Diputados.