Un joven 'indignado' gana 1,3 millones de euros en La Primitiva

Un hombre de 34 años que ha estado varios días acampado en la madrileña Puerta del Sol ha ganado 1.348.910 euros en un sorteo de La Primitiva, según ha informado la empresa Serviapuestas especializada en la venta de lotería por internet.



Según los datos facilitados por este empresa, el agraciado era abonado de la Peña de la Primitiva de Serviapuestas, desde el año 2007, pero hace dos meses canceló el abono por problemas económicos y lo volvió a activar el pasado jueves.

"Cuando esta mañana nos pusimos en contacto con el afortunado no podía creérselo"

El sorteo fue el sábado, pero el joven no ha conocido su suerte hasta dos días después, porque había estado todo el fin de semana fuera de su casa, ya que había participado en la acampada de la Puerta del Sol.

"Cuando esta mañana nos pusimos en contacto con el afortunado no podía creérselo; de hecho, hemos tenido que decirle que consulte su cuenta en la web de Serviapuestas para comprobar que había sido agraciado con el premio y, cuando le hemos vuelto a llamar, aún no se lo creía", ha comentado el director general de Serviapuestas, Sascha Badelt.



Según Badelt, es una gran satisfacción dar premios a los usuarios pero cuando el agraciado además está atravesando una situación complicada, "la alegría se multiplica".



Además, ha indicado, que el agraciado no sabe aún qué va a hacer con el dinero que le ha tocado, aunque tiene claro que podrá poner en marcha un proyecto empresarial que tiene en mente y que no había podido hacer hasta el momento por falta de apoyo económico. Por último, ha señalado que el sistema de peñas aumenta las posibilidades de conseguir premio, ya que el usuario juega 220 apuestas optimizadas y una a su elección.