José Bono: "No tengo nada en contra de que Chacón sea secretaria general del PSOE"

José Bono, presidente del Congreso en funciones, ha sido entrevistado en Herrera en la Onda, donde ha querido explicar sus declaraciones de este lunes donde dudaba sobre la posición del PSC con respecto al PSOE. En este sentido, ha contado que "mientras colocábamos el busto de Azaña en el Congreso me preguntaron si yo creía que podía ser secretario general del partido un catalán, algún miembro del PSC, y contesté que sí, porque para ser secretario general hace falta formar parte del PSOE".

"Añadí que, sin embargo, algunos militantes del PSC se habían esforzado en dar la impresión de que no pertenecían al PSOE. En ese mismo contexto dije que el secretario general debería ser un socialista moderado y un español sin complejos".

"Alguien ha dicho que mis palabras son mezquinas. No tengo nada en contra de que Chacón sea candidata y secretaria general del PSOE. No me gustó nunca el tripartito, porque cuando los socialistas gobernamos con separatistas nos pasa factura", considera Bono.