José Bono retoma la idea de comprimir en dos días los Plenos del Congreso

El presidente del Congreso, José Bono, ha retomado la idea de comprimir en dos días los Plenos del Congreso con el fin de dejar el jueves despejado para las reuniones de las comisiones, una propuesta con la que empezó su mandato y que acabó desechando por quejas de grupos como el PP e IU.



Al levantar la sesión plenaria de este miércoles, Bono ha explicado a los diputados que "diversos portavoces" le habían hecho llegar la sugerencia de estudiar la posibilidad de celebrar en dos días, en vez de en tres, los Plenos del Congreso.

Bono dijo tener "la fuerza moral" de atender esa sugerencia y pidió a la Cámara permiso para ensayarlo. "Muchas gracias por esa unanimidad en el asentimiento", zanjó desde la Presidencia.



La propuesta ya fue barajada hace tres años

La idea de comprimir las sesiones plenarias en dos días ya fue manejada por el presidente del Congreso al inicio de su mandato, en junio de 2008. Entonces ya logró adelantar al miércoles por la mañana las sesiones de control al Gobierno en el Congreso, que antes eran por la tarde; en consecuencia, y de acuerdo con el presidente del Senado, Javier Rojo, las sesiones de control en la Cámara Alta se adelantaron al martes por la tarde.



Hasta ahora, el Congreso reserva los jueves para el debate en Pleno de los proyectos de ley que remite el Gobierno, que son aprobados por las comisiones o que regresan del Senado para su aprobación definitiva. La intención del presidente del Congreso es que estos debates pasen a producirse los miércoles por la tarde, liberando así los jueves para que se reúnan las comisiones.



Los martes no se tocarían

La actividad de los martes no sufriría cambios: Por la mañana seguirían reuniéndose la Mesa y la Junta de Portavoces y por la tarde se tratarían en el Pleno proyectos autonómicos, proposiciones de ley, proposiciones no de ley y mociones derivadas de la sesión de control anterior.



Aquel plan que ahora retoma Bono fue rechazado por varios grupos parlamentarios como el PP, Izquierda Unida y algunas minorías. Gaspar Llamazares, diputado de IU, ha reiterado a Europa Press su oposición, alegando que esta fórmula de sesiones plenarias reducidas sólo beneficia al Gobierno, no a la oposición.