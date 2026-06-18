Joaquim Bosch analiza los avances del caso Plus Ultra tras la declaración de Zapatero: "Habrá nuevas actuaciones judiciales"

La Audiencia Nacional fue el lugar de una escena histórica en la democracia: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró como investigado en el caso 'Plus Ultra'. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le acusa de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude fiscal y contrabando.

En el interior de la sala, se repetían los "no sé" y "no" del expresidente. También negó cada una de las acusaciones vinculadas al caso Plus Ultra e insistió en no haber participado en ninguna trama irregular. Además, defendió la actividad profesional de sus hijas y no dio ninguna explicación sobre el asunto de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho durante un registro de la UDEF. Precisamente, sobre el tema de las joyas el expresidente alegó necesitar más tiempo para reunir la documentación suficiente que acredite su origen.

Tras una declaración que se extendió durante más de tres horas, el juez Calama decidió no imponer medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prisión provisional para Zapatero, a pesar de las peticiones de las acusaciones populares y de la Fiscalía Anticorrupción.

"Zapatero no ha disipado los indicios de criminalidad"

Posteriormente, se hizo público el auto del juez Calama donde aseguraba que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad". Según el magistrado Joaquim Bosch, esta frase es clave y asegura que "es comprensible esta valoración porque una de las funciones principales que tiene la declaración del investigado es darle la posibilidad de desvirtuar todos los indicios que pueda haber en su contra para garantizar su derecho de defensa". Según Bosch, "Zapatero no ha dado ninguna explicación sobre las joyas y por tanto, no se han desvirtuado los indicios en contra de Zapatero". En relación con los pagos recibidos por Julio Martínez, "Zapatero tampoco ha aportado ni datos ni informes suficientes", según Bosch.

Sobre el rechazo del juez a tomar alguna medida cautelar contra el expresidente, Joaquim detalla que le parece "razonable" y destaca que es "una decisión proporcionada", después de que el juez considerase que "no existe riesgo de fuga".

"Aún quedan datos relevantes por conocer de los registros"

Durante la declaración de Zapatero, el expresidente defendió las empresas de sus hijas y por el momento, no han imputado a las jóvenes. Según Bosch, "es posible que el juez instructor tome esa decisión", aunque recalca que "aún quedan datos relevantes por conocer de los registros".

Tal y como ha detallado el magistrado, "ahora mismo no se pueden archivar las actuaciones porque Zapatero no ha desvirtuado esos indicios de los que se le acusan". Asimismo, sostiene "que siguen las diligencias en marcha y con toda seguridad el juez de oficio va a acordar nuevas actuaciones". Para Joaquim Bosch, la "pelota está en el terreno de juego de la defensa porque tiene margen de actuación y es previsible que en los próximos días aporte datos sobre las joyas". Bosch detalla que si "acreditan que fueron recibidas cuando fue presidente, los hechos habrían prescrito, mucho más allá de la ejemplaridad".

También sobre la defensa, Bosch detalla que podría ser probable que "pida la nulidad de las pruebas de Estados Unidos". En dichas pruebas, la agencia Homeland Security Investigations entregó al magistrado el contenido móvil que interceptó en 2021 al que fuera el máximo accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, Rodolfo Reyes.

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