Joan Baldoví: "No hemos decidido aún qué haremos tras la decisión de la Mesa"

Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha asegurado que, respecto a estar dentro del grupo mixto o no, no han decidido qué hacer, pues están a la espera de que "la Mesa diga sí o no a la consitución de este grupo parlametario, pero a última instancia hemos hecho lo que estaba firmado", ya que, explica, se han limitado a hacer lo que estaba escrito en el protocolo electoral firmado hace dos meses.

Dice que los compañeros de En Marea, Podemos y En Comú Podem han decidido que su camino era otro, pues "sus protocolos no especificaban este punto", pero "nosostros no podíamos vulnerar lo que habíamos firmado hace dos emeses; había que llegar hasta el final, presentar el grupo y luego pelear en los tribunales".

El diputado de Compromís ha asegurado que su grupo no tiene cerrada ninguna puerta, pero hasta que este jueves por la tarde el órgano de decisión de su partido no decida, no dirán.