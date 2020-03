Isabel Díaz Ayuso: "Yo no sé cómo se cierra Madrid por el coronavirus. Es una decisión del Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en Espejo Público que desconoce cómo se cierra Madrid y que no entra en sus competencias: "No tengo competencias para ello, pondré sobre la mesa todas las medidas para proteger la salud de los ciudadanos. No depende de nosotros, por nuestra parte no se puede hacer nada y estos bulos hacen mucho daño". Tendría que ser una decisión que "la tendría que tomar el Gobierno de España y no se cómo se hace, no se cómo se cierra Madrid".

La presidenta de la comunidad lo que reclama "es que se aclare qué se va a hacer y qué no". Sobre las discrepancias con el Gobierno, "la colaboración ha sido buena hasta el momento, lo importante es decir a los ciudadanos que estamos organizados".

Ayuso ha explicado las medidas tomadas hasta ahora y ha avanzado las que se tomarán en las próximas horas con el plan de coordinación de hospitales y nuevas incorporaciones de personal sanitario. Preparando los servicios para los próximos días: "Ahora viene ese pico que nos han avisado y vamos a poner en marcha un plan inédito para que la sanidad publica y privada trabajen de la mano, para que unifiquen protocolos, material". Insiste en la importancia de seguir los protocolos y recomendaciones, cuidarse y cuidar a los mayores, ante "esa ola, para que la sanidad pueda trabajar".