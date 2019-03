Irene Rigau: "La reforma educativa que propone Wert no se puede aplicar"

El borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (Lomce) del Gobierno "no se puede aplicar" tal y como asegura la consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau. La consejera considera que en caso de que se apruebe como lo ha propuesto el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y que el Gobierno autonómico hará prevalecer la Ley de Educación del Parlamento catalán.

En declaraciones a Catalunya Radio ha considerado "inimaginable" aplicar esta norma en Cataluña, y hace un llamamiento a hacer cumplir la ley de la Generalitat en caso de que prospere la estatal tal como está planteada. Ha añadido que es un anteproyecto que tiene que ir al Consejo de Estado y al Congreso, y ha advertido de que si sale tal cual es inaplicable porque "se lo carga todo" en materia de inmersión lingüística.

Ha recordado que el borrador no respeta el artículo 3 de la Constitución en relación a las lenguas oficiales al no dar un "trato adecuado" al catalán, invade competencias y no cumple con el Estatut de Cataluña. La consejera ha confiado en que el Consejo de Estado y las instituciones harán "modificaciones" en el anteproyecto, pero que si sale igual la Generalitat llevará la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).

Rigau ha afirmado que en caso de llevarla al Constitucional saben que tienen que aplicar la ley hasta la sentencia, pero que el apoyo de la sociedad al Govern será total para "evitar" esta aplicación. El Govern no la puede aplicar, ha afirmado la consejera, ya que sería "dar la espalda" a la sociedad y a la historia pedagógica de Cataluña.

Ha criticado que hasta el pasado viernes se había trabajado con otro texto sin "una línea de lengua", y que este nuevo borrador lo enviaron el mediodía del lunes, y ha considerado que han esperado a que pasaran las elecciones catalanas. Rigau, que asistirá este martes en Madrid a la Conferencia de Educación, ha criticado esta "ofensiva" contra el catalán por parte del Ministerio, y ha sostenido que parece destinada a "agradar" a Ciutadans.