Irene Montero pide al PSOE que abandone las puertas giratorias y les permitan cuatro grupos parlamentarios

Irene Montero, diputada de Podemos, ha defendido durante una entrevista en Espejo Público que, de momento, no piede la esperanza de tener cuatro grupos parlamentarios porque "forman parte de la voluntad de la ciudadanía para representar la diversidad en el Congreso y dar una salida democrática a la cuestión territorial". En caso de no conseguirlo, Montero ha anunciado que trabajarán para "hacer la vida parlamentaria lo más parecida posible a tener esos cuatro grupos".

Así, ha señalado que "hasta en la lectura de los resultados electorales la junta electoral leía por separado los resultados de los partidos" porque son "difentes equipos con un proyecto común". "No hay que perder la esperanza de que los viejos políticos se acomoden a los nuevos tiempos", ha apostillado en relación con este asunto.

"No hay que perder la esperanza"

En su opinión, no se trata de "un guiño a Podemos", sino que es "una propuesta de país" y "un partido tiene que estar a la altura de la diversidad territorial y tiene que hacer un guiño a la ciudadanía".

Acuerdo con el PSOE

En opinión de la diputada, "lo que hace imposible el acuerdo con el PSOE es que pongan líneas rojas para sentarse a dialogar" y que "ganen aquellos barones intrasingentes que quieren un pacto con el PP".

Además, ha pedido "hechos y no palabras". Estos hechos se basarían en que "demuestren que están dispuestos a acabar con las puertas giratorias" y que "obliguen al Gobierno en funciones a tener que aprobar la ley de emergencia social para que no se desahucie y no haya cortes de luz ni de gas".

Por ello, ha reiterado que Podemos sigue teniendo la mano tendida a acuerdos con los socialistas.