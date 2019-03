Interior da por finalizada la tensión en Melilla

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se muestra satisfecho tras dar por finalizada la crisis de los últimos días en Melilla. Hoy, en declaraciones a la Cadena Ser, ha asegurado, en respuesta a aquellos que pedían su presencia en la zona, que no era necesario. "No viajé a Melilla porque la Policía sabe que cuenta con mi apoyo y este era un problema que se solucionaba en Rabat", aseguraba el ministro.

Con respecto a la decisión de crear comisarías conjuntas, punto al que llegó Rubalcaba en su reunión con su homólogo marroquí Taieb Cherqaoui, los dos principales sindicatos policiales han discrepado. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) lo ve como una oportunidad para mejorar la cooperación entre España y Marruecos, pero la Confederación Española de la Policía (CEP) censura que se "premie" al país alaui tras los incidentes, al tiempo que alertan de la poca preparación de los agentes marroquíes y la poca sintonía entre cuerpos.

"No nos hace gracia, porque la comisaría conjunta es un buen invento, pero cuando hay una hermandad y una sintonía humana y profesional y, en este caso no lo hay", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la CEP, Ignacio López. Según dice, "esa sintonía no existe a nivel institucional y la formación de la Policía marroquí y la de la policía española distan mucho entre si".

Asimismo, López censura que "encima ha sido un premio aceptar la creación de las comisarías conjuntas después de los incidentes". "Es como si un niño en el colegio rompe todos los cristales y encima le ponen un sobresaliente", añadió.

Por su parte, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, considera que "todo lo que sea colaborar facilita el trabajo de todo el mundo". En ese sentido, asegura que "las relaciones entre la policía española y la marroquí nunca han sido malas". "La gente se conoce de muchos años, se llevan bien", añadió al tiempo que manifestó que las complicaciones se producen cuando desde el país alaui "se dan órdenes de crear conflicto".

Conflicto zanjado

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, se unió a las palabras de Rubalcaba y aseguró que "se acabado la tensión" registrada en la frontera de Melilla en las últimas semanas a resultas de las gestiones del Gobierno español, cuyas relaciones con Marruecos dijo que son "cordiales". "La visita del ministro del Interior ayer a Rabat ha resuelto el problema", afirmó durante una visita que efectuó a Canarias Zarrías,que añadió que la nueva situación "ha dejado aún más en evidencia"lo que tachó de "comportamientos impropios de personas que hantenido importantes responsabilidades de gobierno en este país", enalusión a algunos dirigentes del Partido Popular.