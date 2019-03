Interior abre un expediente por falta grave a tres antidisturbios

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha ordenado abrir un expediente por falta grave a tres agentes antidisturbios por extralimitarse en sus funciones el día 18 de agosto en Madrid.

En un video del día 18 de agosto se puede ver cómo un policía primero abofetea a una jóven y como varios después propinan patadas a un fotógrafo en el suelo. Los hechos tuvieron lugar tras una protesta contra la actuación policial en la marcha laica que tuvo lugar el día anterior en Madrid, en la que intervinieron cuando algunos manifestantes increparon a los peregrinos de la JMJ.

Los expedientados, un subinspector y dos agentes, podrían ser sancionados con suspensión de empleo y sueldo que oscilaría entre los cinco y los tres meses, según la Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

La incoación del expediente supone el inicio de un procedimiento que incluye la toma de declaración de los agentes investigados y la práctica de cualquier otra prueba que se considere necesaria, después de lo cual el instructor designado formulará el correspondiente pliego de cargos. En él se contemplarán los hechos sancionables, su calificación jurídica y las sanciones que se puedan aplicar.

Reacciones

Ante la decisión del Ministerio de Interior, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha criticado que los políticos "nunca son responsables de nada" y que "siempre pagan los que están en la calle y obedecen".

Por otro lado, el secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, ha expresado que "no es justificable pero sí es entendible" que en un momento dado haya habido agentes que se hayan podido "extralimitar" como consecuencia de haber "estado sometidos a insultos, vejaciones, escupitajos, etc".