El PP intentará paralizar los trámites de la Ley de Amnistía ya que consideran que fue rechazada por mayoría

Pese al primer rechazo de Junts per Cat a la Ley de Amnistía en el Congreso, el Ejecutivo sigue buscando sacar adelante la norma, que ahora se devuelve a la Comisión de Justicia. Mientras, el Partido Popular va a intentar paralizar los trámites de la ley que amnistía a los involucrados en el 'procés'. Los populares creen que la norma fue rechazada por una mayoría absoluta y que, por lo tanto, no puede votarse de nuevo. Asimismo, fuentes de la presidencia del Congreso a Antena 3 Noticias descartan ese escenario.

La Cámara Baja ya ha recibido el escrito del PP y la Mesa lo responderá, pero no parece que vaya a ser aceptado. Fuentes parlamentarias reconocen que les ha sorprendido lo defendido por el Partido Popular. Consideran que esos criterios de mayorías no aparecen reflejados en el reglamento y que, por tanto, entienden que responde más a opiniones o interpretaciones de esos letrados.

El artículo 131.2 del regalamiento de la Constitución reconoce que las leyes no aprobadas deben dar un paso atrás para ser enmendadas. Pero el reglamento se presta a interpretaciones. Algunos letrados entienden que el no es no y que la norma deja de existir. Como Manuel Fernández-Fontecha, letrado que exclama que "tendrían que representarla y volver a tramitarla". La oposición ya ha presentado la nulidad de esta norma.

Ese artículo 131.2 dice que "su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes".

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, tras ser preguntado por ese hipotético plan B de Sánchez de dejar la ley de amnistía tal y como está, pero comprometiéndose con los independentistas a reformar el delito de terrorismo del Código Penal, ha sido contundente. "Esa es una tesis que parece que surge desde Sumar y a nosotros nos parece un nuevo disparate de la coalición que gobierna en España".

"Y ojo con volver a tocar el Código Penal porque cada vez que el Gobierno comete una improvisación de ese tipo acaba soltando a delincuentes y poniéndolos en la calle. Les pasó con la 'Ley del solo sí es sí' y no vaya a ser que con esta ocurrencia al final acaben soltando terroristas de todo tipo a las calles poniéndolos en libertad", ha sentenciado.