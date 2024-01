Junts amenaza con incumplir el pacto de investidura si no hay amnistía "integral": "Quien ríe el último, ríe mejor"

Junts podría hacer tambalear la legislatura pese a que el Gobierno descarta que esté en peligro. El secretario general del partido, Jordi Turull, avisa al PSOE de que incumplirá el pacto de investidura si la ley de amnistía no se modifica con un texto "integral y de aplicación inmediata".

"Si no se mueven aquí y no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estarán cumpliendo con lo que acordamos", ha expresado Turull en una entrevista en 'Rac1', negando que se trate de una amenaza. "La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", ha expresado.

"Los jueces llevan dos meses y medio riéndose en nuestra cara. Pero quien ríe último ríe mejor", ha dicho Turull.

Junts defiende que el voto de los parlamentarios del partido fuera 'no' al proyecto de ley que se debatió este martes en el Congreso de los Diputados, y que tendrá que volver a la Comisión de Justicia porque no alcanzó la mayoría absoluta necesaria (Hubo 171 'síes' y 179 'noes' de PP, Vox, CC, UPN y Junts).

Turull pide en buscar "soluciones" para lograr un redactado compatible con lo que defienden. "Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto", afirma después de hablar con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quién le ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para arreglar la ley.

Los partido políticos dispondrán de un mes como máximo para introducir cambios en el texto redactado, aunque este plazo podría acortarse a dos semanas porque se está tramitando por la vía de urgencia en la Cámara Baja. Seguirán negociando con el Partido Socialista de Pedro Sánchez y confían en sacar adelante sus enmiendas, pese a que este martes no fue posible.

Las exigencias de Junts para aprobar la amnistía

Los socios del Gobierno exigen que se amplíe el paraguas de la amnistía a todos los delitos que pueden imputar. Según el secretario general de Junts, la actual ley de amnistía deja fuera muchas causas abiertas, algunas relacionadas con los CDR, la 'Operación Judas' y los casos Volhov y ' Tsunami Democràtic'.

Desde el partido de Carles Puigdemont proponen cubrir con la amnistía todos los posibles delitos de terrorismo relacionados con el 'procés' y también la traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional, unas 'líneas rojas' que hasta ahora no ha aceptado el PSOE.

"Ahora que tenemos la oportunidad de reforzarlo y tapar estas vías de agua que han abierto a golpes de martillo, hagámoslo", ha reclamado el dirigente de Junts, tras añadir que el cambio de posición de la formación se debe a jueces como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, entre muchos otros, ha especificado.