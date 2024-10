Los testimonios sobre Íñigo Errejón por los que Instagram ha cerrado temporalmente la cuenta de Cristina Fallarás

La periodista Cristina Fallarás está siendo uno de los altavoces de las mujeres que han sido víctimas de los abusos sexuales de quien hasta ahora era el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón. A través de su cuenta de Instagram, Fallarás hace públicas las historias de quienes la escriben para denunciar lo ocurrido.

Durante la mañana de este sábado, la periodista ha denunciado, a través de una captura de pantalla, que Instagram ha "suspendido" su cuenta "porque esta o la actividad de ella no cumplen con las normas comunitarias".

La acusación de la actriz Elisa Mouliaá no es la única que la periodista habría recibido. A raíz de la publicación que Fallarás hizo en nombre de la actriz, numerosas mujeres, la escribieron para contar su historia. Unas historias a las que Fallarás daba voz públicamente y cuyos protagonistas eran tanto Errejón como otros políticos de diferentes formaciones.

"En mi cuenta de Instagram llevo meses, miles de horas, colgando testimonios de mujeres que me han ido llegando donde las mujeres narran las violencias sexuales que sufrimos. Había miles y miles de testimonios", lamentaba Fallarás tras acusar a la aplicación de el cierre de su cuenta es "un acto de censura".

Según la periodista, lo ocurrido es un "ataque de Instagram y Meta contra esta lucha de las mujeres por evidenciar las agresiones sexuales que sufrimos". "Tengo la sensación de que nos están dejando sin vías de expresión, que nos van cerrando todos los cauces por los cuales podemos relatarnos, que otros contenidos no le molestan, pero nuestras vidas sí", añadía.

Su cuenta ya ha sido reactivada

Después de denunciar el cierre, Instagram ha devuelto a la periodista su cuenta. "Me ha llamado la dirección de Meta España para decirme que había sido un cierre de la cuenta automático probablemente por la acumulación de denuncias y me pedían disculpas", ha explicado Fallarás a la agencia EFE. Aunque todavía no puede acceder a ella, "ya es visible" para los usuarios de la red.

"Lo importante es que están todos los mensajes, denuncias, testimonios (…) Los responsables de Meta han sido muy rápidos en solucionar el problema; me han pedido disculpas y han reconocido que el cierre no ha sido por incumplir ninguna normativa de la plataforma", ha añadido.

¿Qué es el síndrome de Hybris?

Desde Sumar han reconocido este comportamiento de su exportavoz parlamentario hacia las mujeres. Su comportamiento, según los expertos, tiene un nombre. Podría tener el llamado síndrome de Hybris: Un trastorno que genera un ego desmedido y el desprecio por las opiniones y las necesidades de los demás.

José Cabrera, psiquiatra forense, ha atendido a Antena 3 Noticias para abordar el comportamiento de Errejón. "En este tipo de conductas 'hipersexuales' de personajes que tienen un poder, hay un concepto que es el de impunidad. Invades el espacio de la otra persona, te consideras superior a ella", relata.

"Consideras que la otra persona tiene que corresponderte sí o sí porque tu eres más guapo que la media o más listo o más simpático. Y además, invades lógicamente la libertad personal de la otra persona, en este caso una mujer", señala el psiquiatra forense.

