¿Qué es el síndrome de Hybris con el que relacionan a Íñigo Errejón? "Te consideras superior"

La de denuncia de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón ya se ha formalizado ante la Policía . Según ella misma ha confirmado, ha interpuesto la denuncia esta semana en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Desde Sumar han reconocido este comportamiento de su exportavoz parlamentario hacia las mujeres. Su comportamiento, según los expertos, tiene un nombre. Podría tener el llamado síndrome de Hybris: Un trastorno que genera un ego desmedido y el desprecio por las opiniones y las necesidades de los demás.

José Cabrera, psiquiatra forense, ha atendido a Antena 3 Noticias para abordar el comportamiento de Errejón. "En este tipo de conductas 'hipersexuales' de personajes que tienen un poder, hay un concepto que es el de impunidad. Invades el espacio de la otra persona, te consideras superior a ella", relata.

"Consideras que la otra persona tiene que corresponderte sí o sí porque tu eres más guapo que la media o más listo o más simpático. Y además, invades lógicamente la libertad personal de la otra persona, en este caso una mujer", señala el psiquiatra forense.

La renuncia de Errejón

Íñigo Errejón ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados y ha abandonado la política por problemas de salud mental y afectivos, según dijo. El exportavoz de Sumar lo anunció el pasado jueves con un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el que aludía a la "subjetividad tóxica de los hombres y el patriarcado".

La renuncia llega tras una ola de acusaciones de violencia machista. El miércoles la periodista Cristina Fallarás publicó en sus redes sociales el testimonio de una mujer que no revelaba su nombre. Un intercambio de mensajes con referencias a una relación con un "político que vive en Madrid, muy conocido" (Errejón). Ahí denunció que llegó a sufrir acoso sexual por parte de ese político. La periodista asegura que tiene hasta once testimonios parecidos. El hasta ayer portavoz de Sumar no ha negado estas acusaciones.

Fuentes de Sumar en el Gobierno admiten que desde hace meses se sabía que el ahora exportavoz parlamentario iba a caer. Diputados del partido que se muestran orgullosos de la contundencia de su formación, aunque saben también que estos hechos les van a pasar factura. Reconocen que se llega tarde, lamentan no haberle dado la suficiente importancia, al igual que su entorno personal más cercano. Ellos dicen conocer episodios similares a los que se relatan en la denuncia de Elisa Mouliaá presentada en comisaria

