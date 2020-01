Inés Arrimadas ofrece acuerdos al PP en Cataluña, País Vasco y Galicia

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha anunciado que trasladará a la dirección de su partido que debata y decida sobre “posibles acuerdos transversales constitucionalistas” de cara a las elecciones autonómicas en Cataluña, País Vasco y Galicia. En rueda de prensa en la Cámara Baja, Arrimadas explicó que pedirá una reunión extraordinaria de la dirección para decidir sobre posibles alianzas que ayuden a “frenar a los populistas y nacionalistas” en estos territorios que pueden encarar citas electorales este año.

Las tres comunidades señaladas por Arrimadas son las que celebran elecciones este año. País Vasco y Galicia porque les toca y en Cataluña por el anticipo anunciado por su presidente, Quim Torra. En las dos primeras Ciudadanos prácticamente no tiene representación y en Cataluña fue el más votado en los últimos comicios, pero no le conceden esa posición las encuestas actuales.

Opinó que hay que ahondar en fórmulas “para trabajar mejor unidos” y ser una “alternativa más fuerte” al nacionalismo. “La primera propuesta que hago es a la dirección de mi partido, que creo que debe hacer este debate y abrir esta vía”, valoró. El PP ha hecho múltiples llamadas para sumar fuerzas con Ciudadanos antes de cualquier cita con las urnas y su líder, Pablo Casado, [[LINK:INTERNO|||Video|||5e32d0367ed1a832787d8119|||elevó esta misma semana a “urgencia” el reagrupamiento]] del centroderecha para poder ser alternativa real de gobierno. "Queremos aunar esfuerzos en un momento histórico, desesperante para muchas personas que están bajo el yugo nacionalista", especificó Arrimadas, antes de reconocer que le "encantaría que el PSOE rectificara" a pesar de que "la parte sanchista del PSOE parece que no va a querer sumarse".

La oferta no incluye a Vox, ya que, según Arrimadas, si no aceptan formar gobiernos con ellos, no van a ofrecerles ir juntos a las elecciones.