PP y Ciudadanos, ¿esta vez sí?

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha evitado confirmar que su partido se plantee una coalición con el PP en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, pero ha afirmado que la formación naranja priorizará siempre los intereses de España y ha instado a otros partidos a hacer lo mismo en todos los casos, no solo cuando "les convenga". En un desayuno informativo del Fórum Europa donde ha presentado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, Arrimadas ha señalado que Ciudadanos ocupa un "espacio propio, de centro, liberal, de progreso, moderno y reformista" y no hay "ningún otro partido" que cumpla estas características. Además, ha revindicado que en Cataluña se enfrentaron "solos, durante mucho tiempo", al nacionalismo.

Intereses de partido y de país

Pero a continuación ha señalado que Cs es un partido "útil y responsable". "Yo siempre, siempre, siempre voy a poner los intereses de mi país por encima de los intereses de mi partido", ha manifestado, añadiendo que eso "requiere colaboración, con diferentes fórmulas en cada momento". En este contexto, Arrimadas ha reprochado al PP que no tratara de evitar el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos dependiente de fuerzas nacionalistas cuando Cs propuso un acuerdo parlamentario entre el PSOE, el PP y ellos mismos. "El PSOE rechazó frontalmente esa vía y también me encontré con un PP que dijo que no porque su idea era vamos a dejar que gobiernen Pedro Sánchez y Unidas Podemos, que lo hagan muy mal y que destrocen España, que luego ya vendremos nosotros a arreglarla", ha criticado.

Por otra parte, ha destacado la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que es la que se aplica tanto en el ámbito nacional como en Cataluña. Según ha dicho, esto es "lo primero que hay que cambiar para que los nacionalistas no tengan una sobrerrepresentación", pero el PP y el PSOE "jamás han querido tocar la ley electoral porque les beneficia".

Relación fluida

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que el PP "siempre va a estar dispuesto" al diálogo y al acuerdo con Ciudadanos (Cs) para ir en coalición a las elecciones en Cataluña. En Málaga, cuestionado al respecto, Montesinos ha insistido en que si el centro-derecha "va unido a unas elecciones, Pedro Sánchez y los independentistas en Cataluña lo tendrán más difícil". "Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y al acuerdo con Ciudadanos, desde el máximo respeto a los representantes del partido naranja", ha manifestado. Montesinos ha apuntado que respetan "muchísimo" los tiempos de Ciudadanos, al estar a la espera de un congreso nacional: "Es un partido donde, además de aliados formamos parte de gobiernos, como en Andalucía o la Comunidad de Madrid". Ha subrayado que la interlocución del presidente del PP, Pablo Casado ,y la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, "es fluida", insistiendo en que "siempre" trabajarán por la unión del centro-derecha, que consideran "beneficiosa para los intereses de todos los españoles y, por supuesto, en este caso, de los catalanes".