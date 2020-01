Torra convocará elecciones anticipadas cuando se aprueben los presupuestos de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido que va a convocar elecciones anticipadas, pero antes quiere aprobar los presupuestos, para no seguir con los prorrogados desde 2017. Y todo porque se ha roto la unidad de acción de los dos partidos que sustentan el Gobierno, JxCat y ERC. Para Torra, "el lunes no se respetó el consenso del independentismo", es más "se ha hecho añicos", al aceptar que pierda su escaño. Pero esto no es la primera vez que ocurre, ha reconocido, con lo que se "ha desprotegido la institución de la presidencia y puesto en peligro el gobierno". Por lo tanto "la legislatura no tiene más recorrido si no se recompone el acuerdo y ya ha llegado al final del camino", pero son necesarios los presupuestos, por eso no anuncia la fecha de las elecciones, se la guarda hasta que se aprueben las cuentas.

De este modo, la reunión semanal del Consell Executiu, prevista en un principio para las 09.30 horas, se retrasa a las 15.00 horas, según ha informado el Govern. La declaración institucional se produce un día después de que el Parlamento catalán retirara la credencial de diputado al presidente de la Generalitat de Cataluña en cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo (TS) y de la Junta Electoral Central (JEC). Todo ello cuando crecen los rumores de adelanto electoral después de los momentos de tensión que protagonizaron este lunes Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) en el Parlamento autonómico. Además, este mismo martes se ha conocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat el próximo 6 de febrero en Barcelona.