El plazo de presentación ante las juntas electorales provinciales o ante la Junta Electoral Central (JEC) de las nuevas coaliciones que concurrirán a los comicios del 10 de noviembre ha acabado sin que haya trascendido, por ahora, en cuántas provincias estará presente la plataforma de Íñigo Errejón y la confirmación de que PP y Cs no forman España Suma.

SUMA ESPAÑA, EN NAVARRA

El líder del PP, Pablo Casado, ha comparado la actitud de Vox con la de 'Más País' porque, según ha subrayado, la plataforma de Iñigo Errejón solo se va a presentar en circunscripciones de más de siete escaños para "no restar fuerzas a la izquierda" en las generales del 10 de noviembre. Además, ha asegurado que "no entiende" el portazo a España Suma del presidente de Cs, Albert Rivera, y ha dicho que ahora apelará a que los españoles que quieren "una alternativa a la izquierda" unan sus votos en las urnas "en torno al PP". "De verdad creo que los electores no entenderían que con la que está cayendo en España no seamos capaces de poner a un lado los intereses partidistas e ir juntos compartiendo los principios en materia territorial, económica a e incluso en materia internacional con las cosas que están pasando ahora en el mundo", ha proclamado. Se repite lo del 28-A, con Foro en Asturias, además de los tres en Navarra.