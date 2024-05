Margarita Robles afirma que la seguridad nacional no se vio afectada por el ataque de Pegasus

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha comparecido este lunes por primera vez en seis años en el Congreso de los Diputados por la intrusión con el software Pegasus y el robo de datos en los móviles de Pedro Sánchez y los ministros de Interior, Agricultura y ella misma.

La Audiencia Nacional reabrió el caso en abril

Fue el pasado 23 de abril cuando el juez instructor Juan Luis Calama reabría la causa por espionaje con Pegasus ante las nuevas informaciones aportadas por Francia. El magistrado acordó la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales francesas que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en el año 2021.

Robles ha negado que la seguridad del país se haya visto afectada. "Nuestra seguridad nacional no se ha visto afectada. Aunque la seguridad total no existe. Como la vida misma". La ministra también asegura que "no se han encontrado evidencias de que los dispositivos móviles infectados contenía información clasificada como secreta o reservada", ha concluido ante los diputados.

Ha confirmado también ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que el Centro Criptológico Nacional, organismo que depende del CNI, está elaborando un informe técnico, a petición del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional a raíz de las nuevas informaciones procedentes de Francia, para comprobar si los ataques a teléfonos de autoridades francesas con el mismo software espía que en el caso de España.

Margarita Robles defiende que "el Gobierno y todos nosotros a nivel particular somos los primeros interesados en averiguar quién ha estado detrás de estas infecciones. No tengan duda de que el Gobierno ha colaborado y seguirá colaborando. Aquí no caben las especulaciones".

Críticas desde la oposición

El senador del Partido Popular, Rafael Hernando, ha criticado las palabras de Robles y acusa a la ministra de mentir a los senadores. "Ministra, no nos tome el pelo. Es el nivel al que ustedes nos rebajan. Hay información que puede comprometer la seguridad del Estado, que les puede comprometer a ustedes".

Hernando también ha hecho referencia al cambio de posición del Gobierno respecto a la situación del Sáhara y lo ha relacionado con el espionaje de Pegasus. "Todo apunta a que el cambio de posición del Sáhara tiene que ver con esto. Han hecho muy mal en ocultar esta información".

