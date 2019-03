Iglesias insta a la diputada de Podem a disculparse por retirar las banderas de España en el Parlament y ésta se niega

El líder Podemos, Pablo Iglesias, ha instado a pedir disculpas a la diputada de Catalunya Sí Que Es Pot y miembro de Podem, Àngels Martínez, por retirar este miércoles las banderas españolas que los diputados del PP dejaron en sus escaños del Parlament, a lo que esta se ha negado en rotundo.

Iglesias ha sido preguntado por una cadena de radio por el gesto de la diputada de Podem, que retiró las banderas españolas de los escaños del PPC, dejando las banderas catalanas que también habían depositado, cuando los populares abandonaron la cámara catalana antes de la votación de la ley del referéndum de independencia. "Debería de pedir disculpas", ha subrayado de forma escueta Iglesias.

La diputada de la coalición de Catalunya Sí Que Es Pot y miembro de Podem ha contestado que no pedirá perdón por su acción de este miércoles en el Parlament. Martínez ha explicado que "su bandera española es la republicana" que "toda la vida he defendido", ha abundado que aquellos que deberían pedir disculpas, a su parecer, son "los que hicieron lo imposible para que los diputados y el pueblo de Cataluña no puedan votar".

También ha criticado la actuación de su grupo este miércoles en el Parlament y ha señalado como uno de los problemas de la coalición es "la posición de poder que se le ha concedido" a Joan Coscubiela, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, de quien ha puesto en duda su continuidad. La diputada ha explicado además que el día 1 de octubre irá a votar "muy contenta" y que va a reconsiderar su voto, que en principio iba a ser el de no a la independencia, debido a aquellos que "están poniendo tan difícil" la celebración del referéndum.

La diputada de Podem en el Parlament Àngels Martínez ha explicado que hizo ese gesto "consciente" porque esa bandera "no nos une a todos" ni "reconoce la España plurinacional".

La diputada se levantó para retirar sólo las banderas españolas y, pese a las advertencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, prosiguió con ello. En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament, la diputada de Podem ha justificado su acción porque a su juicio no era apropiado abandonar el hemiciclo dejando una símbolo como la bandera española que "en esos momentos no se correspondía con lo que se estaba debatiendo en el Parlament", en alusión a la Ley del Referéndum.

La diputada de la formación morada ha opinado, además, que la bandera española "no es la que nos puede unir a todos" ni "reconoce la España plurinacional", que defiende Podemos. Según la diputada de Podem, "la mitad de mi familia murió por esta bandera que fue impuesta por la fuerza de las armas".

Martínez ha agregado que "si alguien tiene que pedir perdón creo que es la gente que abandona un pleno en el momento en el que se discute políticamente", en un nuevo rechazo a pedir disculpas por su acción, tal como le ha reclamado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.