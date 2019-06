Iceta especula con que la sentencia el 'procés' podría llevar a una reforma del Código Penal

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha especulado con que la sentencia del Tribunal Supremo, que augura que podría llegar en julio, también podría instar al legislativo a reformar el Código Penal, si bien ha precisado que se trata de una opción sobre la cual ha "leído" y desconoce si es factible. En una entrevista en Catalunya Ràdio, a la pregunta de si podría haber una reforma del Código Penal a la vista de lo ocurrido en Cataluña, ha respondido: "He leído, que no se si es cierto, ya lo veremos, que incluso la sentencia podría incorporar esta reflexión. Es muy diferente hacer un proceso de esta naturaleza si la sentencia ha incorporado esta reflexión que si no lo ha hecho". Y ha continuado: "Entiendo que todos queremos ir muy rápido porque hemos tenido una prisión preventiva de dos años que es una locura y tenemos muchas ganas de activar las cosas, pero a veces las prisas no son la manera más rápida de llegar a los sitios".

No obstante, ha admitido que "es mucho más fácil" afrontar una reforma del Código Penal "si el Supremo dice "hemos juzgado el caso, hemos aplicado la ley de esta manera pero nos parece que el ordenamiento jurídico no estaba preparado para una cosa de este tipo y, por lo tanto, corresponde al legislativo reflexionar al respecto".

"A ti te hacen esto y al día siguiente puedes ir al Congreso de los Diputados y decir, 'oigan, es que un tribunal me está diciendo que quizás conviene hacer esto'. Ya no es un capricho ni una cosa que has pactado a cambio de unos votos para una investidura. Lo que pido, y sé que es muy difícil y puede parecer injusto para mucha gente, es un poco de prudencia". Iceta ha aventurado que la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas del 'procés' podría llegar en julio: "Es un escenario posible", ha dicho cuando se le ha planteado la posibilidad de un veredicto antes de agosto.

"Yo daba por hecho que íbamos a finales de septiembre o mediados de octubre, precisamente porque a mediados de octubre se cumplen dos años de la prisión y, en cualquier caso, en tribunal debería pedir una prórroga (...) viendo algunas cosas que salen del tribunal dices, hombre, pues no es descartable que lo tengamos antes", ha expuesto. Para el líder de los socialistas catalanes, que ha defendido que "ir rápido sería lógico", cuánto antes se sepa el veredicto del Tribunal Supremo "mejor". Sobre la respuesta que el soberanismo está fraguando ante una eventual sentencia condenatoria, ha reflexionado: "Dicen 'no aceptaré la sentencia'. Pero cuando se dice 'no aceptaré', ¿qué queremos decir? Realmente no parece que sea solo expresar que no te gusta, sino que quieras hacer algo más".

En este sentido, ha apuntado que la convocatoria de unas elecciones anticipadas parece "inevitable" en Cataluña, ya que sería una opción que combinaría el "acatamiento" de la sentencia, imprescindible en democracia, con una respuesta activa. "Se ha dicho 'lo volveremos a hacer'. Pero ese 'lo', ¿qué quiere decir? ¿Nos volveremos a saltar la ley? Mejor que no", ha continuado. Con todo, Iceta ha abogado por devolver el conflicto catalán al plano político y por buscar primero un acuerdo entre los partidos catalanes que después se pueda elevar al nivel Estatal.