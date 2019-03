Hernando: "Bárcenas está en un delirio personal y le ha afectado mucho la cárcel"

Rafael Hernando no ha podido terminar la frase al ser preguntado por Susana Griso sobre lo qué piensa al escuchar a Luis Bárcenas. El extesorero del PP se refirió a él recientemente como una "culebra" y le acusó de haber participado en una conjura contra Mariano Rajoy en unas primarias.

"Que un delincuente me insulte es un honor", afirma Hernando. Asegura que en el último Congreso votó a Mariano Rajoy y que el extesorero del PP hace esas declaraciones porque "está en un delirio personal y le ha afectado la cárcel".



Sobre Podemos, el portavoz parlamentario del PP, destaca que se ha presentado como una fuerza novedosa que habla mal de todo el mundo y nunca da explicaciones sobre las cosas qué hacen. "No he recibido en mi vida una beca por no ir a trabajar, Venezuela no nos ha financiado por no hacer nada ni voy de plató en plató", ha destacado Hernando en Espejo Público. "La casta no es corrupción ni falta de ética, sino un insulto que han preparado para decir que los que han protagonizado la etapa política de mayor éxito en España somos gente despreciable que estamos aprovechándonos del cargo", dice el portavoz parlamentario.



"Los españoles tendrán sentido común para votar"

Sobre Grecia y la reciente victoria de Alexis Tsipras en las elecciones Hernando considera que el país tiene que iniciar medidas que den tranquilidad a los mercados



Sobre los paralelismos entre Tsiriza y Podemos en cuanto a programa y consecuencias considera que se parecen aunque cree que en España "la gente tendrá sentido común más allá de los enfados y elegira opciones moderadas en el Gobierno".



Hernando también ha opinado sobre las declaraciones de Pujol ante la juez que investiga el origen de su fortuna. Cree que el expresidente catalán ha cambiado de versión porque diciendo que era una herencia su hermana tenía derecho a los dos primeros tercios del dinero.