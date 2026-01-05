Ayuso, sobre la situación de Venezuela: "El único que se ha ido lucrando es Zapatero y otros, han blanqueado al Régimen"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aborda en Espejo Público la actualidad tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Preguntada en base a unas declaraciones del exministro García-Margallo sobre si considera la captura de Maduro una violación del Derecho Internacional de un presidente legítimo, Ayuso sostiene que "hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela. Tratan como legítimo un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU en informes de distintos años".

En cuanto a la postura de nuestro país, la presidenta madrileña considera que "España, entre otros países, deberían pedir perdón al pueblo de Venezuelapor mirar a otro lado durante muchos años".

"El único que se ha ido lucrando es Zapatero"

Ayuso sostiene que "María Corina Machado ha pagado el precio de estar un año de su vida encerrada en cautiverio por el hecho de haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano, y aun así la gente no hacía nada", al igual que otros países.

"El único que se ha ido lucrando es Zapatero y otros, que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables, han blanqueando al Régimen y han permitido que se siga financiando redes y que haya permitido que China que Rusia, países que todos conocemos pro cómo operan, los que se han lucrado con la vida de los venezolanos".

Una comisión para la liberación de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación de Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros se han creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es "la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.