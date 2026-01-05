Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Entrevista

Ayuso, sobre la situación de Venezuela: "El único que se ha ido lucrando es Zapatero y otros, han blanqueado al Régimen"

Susanna Griso habla con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que reside el grueso de la colonia de venezolanos exiliados en España.

Ayuso y Susanna Griso

Ayuso sostiene tras la captura de Maduro que "tratan como legítimo un Estado criminal funcional" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aborda en Espejo Público la actualidad tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Preguntada en base a unas declaraciones del exministro García-Margallo sobre si considera la captura de Maduro una violación del Derecho Internacional de un presidente legítimo, Ayuso sostiene que "hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela. Tratan como legítimo un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU en informes de distintos años".

En cuanto a la postura de nuestro país, la presidenta madrileña considera que "España, entre otros países, deberían pedir perdón al pueblo de Venezuelapor mirar a otro lado durante muchos años".

"El único que se ha ido lucrando es Zapatero"

Ayuso sostiene que "María Corina Machado ha pagado el precio de estar un año de su vida encerrada en cautiverio por el hecho de haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano, y aun así la gente no hacía nada", al igual que otros países.

"El único que se ha ido lucrando es Zapatero y otros, que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables, han blanqueando al Régimen y han permitido que se siga financiando redes y que haya permitido que China que Rusia, países que todos conocemos pro cómo operan, los que se han lucrado con la vida de los venezolanos".

Una comisión para la liberación de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación de Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros se han creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es "la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno sigue con preocupación el ataque de Estados Unidos en Venezuela y se ofrece a mediar

Pedro Sánchez en la Moncloa

Publicidad

España

José Luis Rodríguez Zapatero

Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por colaborar presuntamente en la red criminal de Maduro

Ayuso y Susanna Griso

Ayuso, sobre la situación de Venezuela: "El único que se ha ido lucrando es Zapatero y otros, han blanqueado al Régimen"

Feijóo y Mazón

La agenda política arranca con la Pascua Militar y citas clave en tribunales y el Congreso

Imagen de Santiago Abascal y de Georgia Meloni.
VOX

Abascal recibe en su casa a la primera ministra italiana Georgia Meloni

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP
EE.UU-VENEZUELA

Feijóo, sobre el cambio político que espera Venezuela: "El futuro no es Delcy"

Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional
VENEZUELA

Pedro Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

El presidente afirma que España no reconocerá la intervención ordenada por la Administración Trump y pide desescalada, diálogo y protección de los ciudadanos españoles en el país.

Imagen de Pedro Sánchez
Moncloa

Pedro Sánchez: "España no reconoció al régimen de Nicolás Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional"

El presidente del Gobierno se ha pronunciado en redes sociales, pidiendo a todos los actores "que piensen en la población y respeten la Carta de Naciones Unidas".

Feijóo

Feijóo pide una "transición democrática" en Venezuela y Abascal celebra la "caída de Maduro"

Pedro Sánchez en la Moncloa

El Gobierno sigue con preocupación el ataque de Estados Unidos en Venezuela y se ofrece a mediar

Entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Servimedia

Feijóo no descarta que Zapatero se siente en un banquillo por el rescate de Plus Ultra

Publicidad