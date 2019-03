De Guindos asegura que la Comunidad Valenciana está siendo "la locomotora de España"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que la Comunitat Valenciana "está siendo la locomotora de la recuperación" en España. "No lo digo por decir, sino porque es una comunidad con dinamismo empresarial, empresarios y trabajadores de la máxima calidad y eso se está viendo porque las exportaciones de la Comunitat crecen por encima de la media española y eso es el indicador más certero de que vamos a salir", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que España "va por el camino correcto" para salir de la crisis.

De Guindos se ha expresado de esta manera en el discurso pronunciado en el acto de homenaje al primer año de Alberto Fabra al frente del PPCV en Valencia, donde también ha participado su compañero de Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria. Por parte del PP nacional, ha acudido al acto el vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons.

Por lo que se refiere a las intervenciones de los miembros del Gobierno de España, ambos se han centrado en señalar que el rumbo de las políticas del ejecutivo liderado por Mariano Rajoy es el "camino correcto" para salir de la crisis, con menciones a la Comunitat Valenciana y la labor de Alberto Fabra.

De este modo, el ministro de Economía ha remarcado que el "saneamiento de la economía española nos va a poner en la trayectoria", en la que la Comunitat "está tirando como nadie" y eso "se ve en que las exportaciones crecen mas que la media española y eso es el indicador más certero de que vamos hacia delante", ha subrayado.

De Guindos ha relatado que se encontró con Fabra en Bruselas y juntos tomaron un café en el que hablaron "un poco de todo" y comentaron que "todos estamos en el camino correcto". "No estamos del todo salvados", ha advertido, pero "estamos ahí y por eso mismo, lo que pido es todo el apoyo para vuestro presidente" porque Rajoy "sabe lo que hay que hacer", ha aseverado.

El ministro Soria ha mostrado el "convencimiento" de que la labor de Fabra al frente del Consell "esta sentando las bases del crecimiento, la prosperidad y el bienestar en la Comunitat". Asimismo, ha apuntado que lo que se hace en la Comunitat y en España "es lo que hay que hacer para sentar las bases de la recuperación". En otra cita al trabajo en la Comunitat, ha señalado que la factoría de Ford en Almusafes (Valencia) "podía haber deslocalizado" parte de su producción pero "no lo ha hecho", como muestra del buen hacer del Consell.

Por lo que se refiere a la acción del Gobierno de España, que ha sido la parte central de los discursos de ambos ministros, De Guindos ha apuntado que "teníamos un problema de falta de confianza y credibilidad" y que "sin credibilidad y confianza es imposible recuperar un país". No obstante, "ahí es donde se ha empezado a dar la vuelta y los datos de las próximas semanas y los próximos meses pondrán eso de manifiesto", ha asegurado.

De Guindos ha remarcado que la trayectoria de España "pone de manifiesto que hemos recuperado una confianza que España no debería haber perdido nunca", y al respecto, ha comentado que "se habla mucho" de la prima de riesgo, algo que solo le preocupa, ha dicho, en la medida en que se reduce "porque es el indicador de la recuperación".

Por su parte, el ministro de Industria ha incidido en que llevan un año y medio de Gobierno en España y, aunque ha reivindicado que el punto de partida "era difícil y lleno de desequilibrios", las políticas aplicadas nos llevan "por la senda correcta". Soria ha reconocido que "todavía hay desequilibrios graves y dramáticos" como es el paro, que es un "gran problema".

"Pero hay que poner en valor que hay señales positivas", y dar "credibilidad" a las previsiones que dicen que 2014 "será un año de crecimiento y el año en el que dejaremos atrás seis largos años de recesión económica". Incluso, puede que sea el curso de "crecimiento en el empleo", ha agregado.

"El río lo cambiamos nosotros"

El vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons ha realizado una analogía entre la crisis en la Comunitat y la riada que anegó parte de Valencia en 1957. "Las crisis han actuado siempre como una riada y esta crisis, como la del 57, la peor de todas", tras la cual, los valencianos "movimos el río" e "hicimos un nuevo cauce", porque cuando nos lo proponemos, "este pueblo puede cambiar el curso de un río", ha afirmado.

En un tono reivindicativo, González Pons, ha lamentado que a los valencianos "injustamete nos hicieron pagar" el cambio en el cauce del río, cuando "en cualquier lugar de España se hubiera pagado entre todos" pero en Valencia "el río lo cambiamos nosotros".

Así, con esta crisis, le ha trasladado a Alberto Fabra que "ni entonces ni ahora apodemos esperar a que los problemas los resuelva desde fuera". "Aunque nos den lo que nos corresponde, los problemas de la Comunitat solo pueden resolverse desde Valencia", ha apostillado González Pons, quien ha afirmado que "es la hora del liderazgo, es la hora de quitarnos las riadas de encima" porque "querer es poder para la Comunitat y para el PPCV. Como querer es poder: "queremos", ha apostillado.

El partido de Raúl

Por otro lado, el responsable 'popular' ha hecho mención a quien ha sido, ha dicho, la última persona en afiliarse al PPCV. Se trata de Raúl Serrano y lo hecho en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó. Es un persona en paro, que intentó crear una empresa, ha contado González Pons, que ha señalado que su decisión de afiliarse "a pesar de estar en el paro tiene gran importancia porque es el ultimo que se ha unido a nosotros y comparte la lucha contra la dificultades".

"Somos el partido de Raul Serrano, de un desempleado que no se conforma y que sabe que con nosotros, luchando por los puestos de trabajo", ha apostillado González Pons, que ha advertido de que el PP no renuncia a la creación de empleo y que renunciamos a crear empleo y el político que no apuesta por eso "debe largarse", ha afirmado.