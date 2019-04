Guillermo Zapata se disculpa: "No estoy ni mínimamente cerca del antisemitismo ni del terrorismo"

HA RECIBIDO MILES DE AMENAZAS

Guillermo Zapata, el edil de Ahora Madrid cuyos comentarios en las redes sociales han provocado una intensa polémica, ha explicado que los 'tuits' los escribió en unos días en los que en la red social Twitter se debatía sobre "los límites del humor" y lo que puede ser o no objeto de broma. Advierte que en la actualidad, aquellos mensajes "adquieren otra relevancia" y pide disculpas: "Esas personas no tendrían que estar sufriendo por algo que he escrito".