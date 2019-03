Rajoy no convence a la oposición, que no descarta la moción de censura

Los diferentes grupos parlamentarios han valorado, fuera de la Cámara, la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los socialistas, con Alfredo Pérez Rubalcaba como líder, creen que Rajoy ha hecho una huída hacia adelante. Mantienen en la recámara una posible moción de censura.



Convergencia i Unió no ha pedido la dimisión del presidente, aunque cree que se ha quedado corto en sus explicaciones y que se ha perdido una oportunidad de acercarse a los ciudadanos. Izquierda Unida, en la misma línea, ha declarado que no ha conseguido su objetivo.



Rosa Díez, que en la Cámara le dijo a Rajoy que había puesto en peligro al Estado, repetía fuera que el presidente no había hecho más que mentir. El portavoz popular se había encargado de contraatacar las duras críticas de la oposición. La acusó de difamar al PP para salvar las vergüenzas propias. Fuera, volvía a elogiar a Rajoy.