Granados: "En el fondo Aguirre me ha hecho un favor porque no estaba cómodo"

Preguntado sobre si la razón fundamental de su cese es su enfrentameinto con Ignacio González, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Granados apunta que él no ha fomentado el enfrentamiento con González y que "todo el mundo sabe que no hay sintonía" con él.

Granados ha señalado que tiene la conciencia muy tranquila porque lo que ha hecho ha sido: "Matarme a trabajar". En la tertulia de Carlos Herrera le han preguntado si su aproximación al equipo de Mariano Rajoy sería la razón de esta destitución y Granados ha respondido que no quieres pensar que ese sea el motivo "yo soy del PP y sea quien sea el candidato hay que darlo todo y eso es lo que he hecho".

Granados ha confesado que "en el fondo la prresidenta me ha hecho un favor proque hacía tiempo que no estaba cómodo, también por eso estoy agradecido porque me ha ayudado a tomar una decisión".

La presidenta de la comunidad de Madrid le dijo, explica Granados, "que había perdido la confianza. Que necesitaba en este momento en el partido alguien de su absoluta confianza y yo entiendo que yo no sea la persona indicada. Entiendo que necesite a alguien de otro perfil, que desde luego no es el mío".

Respecto a si cree que Esperanza Aguirre será candidata a la Alcaldía de Madrid, Granados considera que “la presidenta va a agotar la legislatura. Tiene todas las ganas para acabar aquí. Pero ella tiene muy buen recuerdo de su etapa en el Ayuntamiento y no me extrañaría que en algún momento acaricie esa idea. Ser alcalde de Madrid es una cosa fantástica”.