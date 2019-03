El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha manifestado en Onda Cero , sobre su viaje a Melilla, que “me encontré una comunidad musulmana en la ciudad completamente favorable a la paz, a la concordia y a que Melilla siga siendo española. Al otro lado de la frontera, igual.

El llamado bloqueo de alimentos se ha levantado no porque perjudicase a Melilla, sino porque perjudicaba a los comerciantes marroquíes. El Gobierno tiene la obligación de recuperar la zona de Nadir y la de atender a las mujeres que lo están pasando mal en la frontera”.

El dirigente popular ha dado su punto de vista sobre la situación que se vive en Melilla, haciendo hincapié en la situación de las mujeres policías que trabajan en la frontera. “Se está produciendo un fragrante caso de violencia de género. Las mujeres españolas que vigilan la frontera son escupidas, insultadas, amenazadas y fotografiadas" Hay mujeres policías en la frontera Española con Marruecos que están sufriendo verdadera violencia de género y el Gobierno está de brazos cruzados. Es, en la España de hoy, intolerable”.

Abundando en este tema, Esteban González Pons, ha señalado que “antes de ir a Rabat a dar alguna explicaciones, Rubalcaba debe ir primero a la frontera a que esas mujeres les cuenten lo que les está sucediendo. La diplomacia nunca justifica ningún ataque a ninguna mujer”.

Respecto a la polémica generada por la visita de Aznar, ha dicho lo siguiente: “si Melilla es España, cualquier español puede circular por ella. Los españoles circulamos por España con normalidad. Faltaría más que no pudiéramos circular por España para no ofender a Marruecos. El Gobierno está perdido.

Esteban González Pons ha afirmado que el Gobierno no les ha informado sobre la crisis de Marruecos en ingún momento, ni sobre ningún otro asunto. “Este verano no nos ha informado ni de eso, ni de nada. No había nadie para eso. España ha pasado el mes de agosto sin Gobierno: hemos sobrevivido, pero si lo hubiéramos tenido, puede que hubiésemos sobrevivido mejor”

