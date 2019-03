González: ‘Decidí no volar la cupula de ETA. No sé si hice lo correcto’

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, nos ha sorprendido con declaraciones tan impactantes como que hace 20 años tuvo la oportunidad dar una orden para liquidar a la cúpula de ETA. “Dije no y todavía no sé si hice lo correcto", confiesa.



González ha confesado en una entrevista en El País que “Nuestra gente había detectado el lugar y el día de una reunión de toda la dirección en Francia. La posibilidad de detenerlos era cero, pero existía la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos”.



Las confesiones del ex presidente han desatado las críticas, sobre todo del Partido Popular, por haberse planteado siquiera el asesinato de los terroristas.



“Todos los españoles interpretan que González estaba al tanto del GAL”, ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en Espejo Público. “González se ha situado en la X del Gal”, ha considerado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.