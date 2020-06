El Gobierno y el PP zanjan los rumores de dimisión: Rajoy acudirá este viernes al Congreso a votar la moción de censura que supondrá su relevo por Sánchez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá este viernes al Congreso a votar la moción de censura que supondrá su relevo por Pedro Sánchez, ya que, según han ratificado fuentes del Ejecutivo, no va a dimitir pese a conocer que esa iniciativa va a prosperar. Rajoy ha estado presente durante la mañana en el inicio del debate y ha respondido desde la tribuna del hemiciclo a las intervenciones de Sánchez y del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, encargado de presentar a su candidato.

Al término de la sesión matinal, el jefe del Ejecutivo ha comido en un restaurante próximo al Congreso, pero no ha regresado por la tarde a la continuación del debate en la Cámara Baja. Las fuentes citadas han recordado que es lo mismo que hizo el año pasado en le debate de la fracasada moción de censura que presentó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y han señalado que, al igual que entonces, acudirá este viernes a la sesión plenaria para votar la moción de censura.

La única posibilidad de que no se votara es que Rajoy presentara antes su dimisión, pero desde el Gobierno se garantiza que eso no va a ocurrir y que sólo será relevado cuando la moción se vote en el Congreso y se ratifique que la iniciativa cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. El Ejecutivo subraya que no se ganaría nada con la dimisión porque no hay motivos para ello y se podría interpretar como la asunción de una culpa.

Además, recuerdan que la dimisión supondría el inicio de una ronda de consultas por parte del Rey para proponer un candidato a presidente y que Sánchez podría salir elegido entonces con la mayoría simple del Congreso, cuando para que prospere la moción de censura es necesario una mayoría absoluta. En consecuencia, reiteran que Rajoy no dimitirá y desmienten los rumores de que haya acudido al Palacio de la Zarzuela para comunicar al Rey esa supuesta dimisión.

"Rajoy no va a dimitir porque el PP no podría seguir en el Gobierno"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que Rajoy no va a dimitir porque eso no garantizaría al PP seguir en el Gobierno. En declaraciones en el Congreso, Cospedal ha opinado que los rumores sobre esa dimisión buscan "tapar la vergüenza" de los que han provocado una situación como la que va a vivir España, con un Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no sabemos en qué pactos se fundamenta" ni cuál es su programa de gobierno.

Cospedal ha aseverado que esa dimisión "sería un ejercicio estéril y no beneficiaría en nada al interés general de España y del PP que, en este caso, van de la mano". Ha explicado que si el propio Rajoy pensara que su dimisión fuera buena para el interés general de España o el PP haría "lo que fuera menester" pero que la aritmética parlamentaria actual impediría investir a otro presidente del PP.

Preguntada por si Rajoy seguirá al frente del Partido Popular, ha respondido que los asuntos relacionados con la estructura del partido se comunicarán "en el momento oportuno" porque ahora no es el momento de hablar del partido. "No es el momento de esa cuestión ni de hablar de la situación personal de Mariano Rajoy, lo que le puedo decir hoy es que desde luego no debe dimitir, porque lo planteado por algunos es absolutamente falso: la aritmética hace que vayamos a tener un Gobierno presidido por Pedro Sánchez con el apoyo de partidos radicales e independentistas", ha manifestado.

Cospedal ha dicho que el Gobierno que encabezará el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando gane la moción de censura "no responde al interés de los españoles" sino "exclusivamente, a sus intereses personales y partidistas", que es "exactamente lo contrario de lo que España necesita en estos momentos". "Nace con la sombra de responder a un único interés, el de Pedro Sánchez por gobernar sin presentarse a las elecciones y no augura nada bueno para España", ha añadido.

La secretaria general del PP ha hecho hincapié en que Rajoy ha afrontado como presidente del Gobierno "los momentos más duros de la democracia", en los que España ha atravesado una grave crisis económica y ha gobernado "para todos los españoles" garantizando los servicios públicos y las pensiones y evitando que "fuera intervenida".