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El Gobierno sale en defensa de Montse Mínguez tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja

La portavoz socialista asegura que las empresas de su pareja cumplen la legalidad y rechaza las críticas por su actividad en el sector del alquiler, mientras el PP cuestiona la coherencia del discurso del PSOE sobre la vivienda.

Montse Mínguez

Montse Mínguez defiende el negocio inmobiliario de su pareja | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Después de semanas de críticas del Gobierno contra los fondos buitre y la especulación inmobiliaria, la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha tenido que dar explicaciones sobre las empresas de su pareja, dedicadas a la gestión de viviendas y alquileres.

La controversia surge tras conocerse que su novio está vinculado a negocios inmobiliarios en los que, según las informaciones difundidas, se habrían producido desahucios por impago. Una situación que ha provocado las críticas del Partido Popular, que acusa a los socialistas de hipocresía por su discurso en materia de vivienda.

Montse Mínguez defiende la actividad inmobiliaria de su pareja

La portavoz del PSOE ha respondido a la polémica durante una entrevista en Espejo Público, donde ha rechazado los cuestionamientos dirigidos a su entorno familiar. "El ataque personal es lo peor", ha señalado Mínguez, que también ha asegurado que "es mentira" en respuesta a las críticas.

La dirigente socialista ha explicado que se trata de "es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad".

Además, ha defendido que la actividad de estas sociedades se ajusta a las obligaciones legales y fiscales. "Como gran tenedor, cumple impuestos de donaciones y cumple la ley de la vivienda", ha afirmado. Preguntada por la posible contradicción entre estos negocios y las posiciones que defiende su partido, Mínguez ha respondido: "Coherencia total".

El PP cuestiona el discurso del PSOE sobre la vivienda

La polémica llega en un momento en el que el Gobierno ha intensificado sus críticas contra los fondos buitre y ha defendido la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda frente a la especulación.

Desde el Partido Popular han aprovechado las informaciones sobre las empresas de la pareja de Mínguez para cuestionar la coherencia de los socialistas. Sin embargo, la portavoz del PSOE ha insistido en diferenciar la actividad de una empresa familiar de las prácticas especulativas que denuncia su formación. "Si quiere que hablemos de mi familia, hablemos", ha afirmado durante su intervención.

También se ha referido a los desahucios por impago: "Si hay un inquilino que no paga se le deshaucia".

El PSOE sale en defensa de su portavoz

La controversia también ha provocado reacciones dentro del Partido Socialista, donde algunos compañeros de Mínguez han respaldado su posición.

Entre ellos figura Óscar López en un momento en el que los socialistas mantienen su defensa de la vivienda como un derecho. "De lo que se trata es que la vivienda sea derecho, no negocio", es uno de los argumentos expresados en defensa de la posición socialista.

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