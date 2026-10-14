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Feijóo exige explicaciones a Sánchez por los buques marroquíes: "Es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles"

El líder del PP considera lo ocurrido en Ceuta de una "gravedad extraordinaria" y acusa al Gobierno de ocultar información. Mientras, varios ministros ofrecen explicaciones diferentes sobre las incursiones de la Marina Real de Marruecos.

Feijóo

Feijóo exige a Sánchez comparecer en el Congreso | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Alberto Núñez Feijóo eleva la presión sobre Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta. El presidente del Partido Popular ha exigido al jefe del Ejecutivo que comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para explicar por qué varios buques militares marroquíes entraron en aguas españolas sin autorización durante la llegada masiva de migrantes de finales de julio.

El líder popular considera que lo sucedido supone "un punto de no retorno" y acusa al Gobierno de haber ocultado información sobre unos hechos que, según denuncia, comprometieron la soberanía española. "El Gobierno lo sabía y el presidente se fue de vacaciones. Y, además, se lo ocultó a las Cortes Generales, a los ceutíes y al resto de los españoles. No hay palabras para describirlo", ha afirmado Feijóo en un vídeo difundido por el PP.

Feijóo acusa al Gobierno de abandonar a los ceutíes

La polémica surge después de conocerse que al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron por aguas españolas coincidiendo con la crisis migratoria del 30 y 31 de julio.

Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, las embarcaciones marroquíes dejaron de responder por el canal 16, la frecuencia internacional de comunicación marítima. Los barcos españoles tuvieron que aproximarse a ellas ante la falta de respuesta.

De acuerdo con El País, España habría movilizado las fragatas Navarra y Santa María. Las incursiones se prolongaron durante los primeros días de agosto y llegaron a generar situaciones de tensión entre las embarcaciones de ambos países. Feijóo ha calificado lo sucedido como "el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos".

Las diferentes explicaciones del Gobierno sobre los buques marroquíes

Las declaraciones de los miembros del Ejecutivo también han generado controversia. Mientras la ministra Elma Saiz calificó ayer lo ocurrido como un "hecho puntual", el ministro Ángel Víctor Torres ha hablado hoy de "patrullajes ordinarios".

El Gobierno mantiene su defensa de la actuación durante la crisis, aunque utiliza distintas expresiones para referirse a la presencia militar marroquí.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que los hechos confirman la gravedad de la situación vivida en la ciudad autónoma y el riesgo que, a su juicio, existió para la soberanía española.

Feijóo lleva las incursiones a la Audiencia Nacional

El PP también ha trasladado la información a la Audiencia Nacional, donde está personado en la investigación sobre la crisis de Ceuta. Las acusaciones populares han solicitado que la jueza investigue igualmente la entrada de los buques marroquíes.

La magistrada ya había reclamado al Ministerio de Defensa fotografías, vídeos e imágenes de satélite sobre lo ocurrido durante aquellos días, también en el mar. Feijóo, por su parte, tiene previsto abordar este asunto con sus socios europeos del Partido Popular Europeo en Bruselas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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