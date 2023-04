El Gobierno pisa el acelerador: la ley de vivienda, a punto de aprobarse en el Congreso

La agenda del Congreso se agota antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales. A menos de 40 días para el 28 de mayo, en el Parlamento quedan tan solo tres plenos para debatir y aprobar leyes que queden en el tintero. Los proyectos o proposiciones de ley que no se tramiten ya, deberán esperar.

Desde finales del año pasado, el Ejecutivo ha pisado el acelerador. Ha sacado adelante la ley de deportes, de pesca, de universidades o del mercado de valores. Algunas más polémicas como la ley trans, del aborto y de bienestar animal o reformas recientes como la de las pensiones. La próxima semana, el Gobierno sumará una nueva norma, la ley de vivienda.

La ley de vivienda se aprobará el jueves 26 de abril

Tras 14 meses paralizado el trámite en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha cerrado un acuerdo con sus aliados parlamentarios habituales, ERC y Bildu, para aprobar definitivamente la ley. En 9 días, los grupos habrán votado las más de 800 enmiendas presentadas a la norma en Ponencia, Comisión y, por último, en pleno. Un trámite que puede llevar meses de trabajo, se ha reducido a poco más de una semana pese a las críticas de la oposición.

Salvo sorpresa, el Congreso aprobará el jueves 27 de abril la norma con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu. Quedaría únicamente pendiente de ratificarse en el Senado y publicarse en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.

El PP preguntará a Sánchez por el cese de Laya

La sesión de control al Gobierno estará marcada por el cese a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El Partido Popular aprovechará la ocasión para preguntar al presidente Sánchez si sacó a Laya del ejecutivo a petición de Marruecos como publica 'El Confidencial'.

Este pasado miércoles, durante la comparecencia de Pedro Sánchez para dar cuenta de la evolución de la Guerra en Ucrania y las relaciones entre España y Marruecos, la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ya le pidió explicaciones al presidente. "¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Sí o no? ¿Ha adoptado más decisiones en solicitudes similares a lo anterior? ¿Sí o no?", inició Gamarra. Sánchez no respondió y, por eso, los populares buscarán de nuevo las explicaciones del presidente.