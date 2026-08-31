Bravo pide cambiar la norma para que los migrantes que entraron en Ceuta puedan ser devueltos "automáticamente"

Juan Bravo cree que hay "una rendición" de Moncloa a la "política de Marruecos". Así se ha expresado en una entrevista en Onda Cero donde ha criticado que Moncloa de "las gracias" a Rabat mientras "pide explicaciones a sus socios europeos".

Bravo asegura que es necesario que cambie la ley para que los migrantes que accedan a Ceuta por mar sean devueltos "de manera automática", algo que el PP exigió tras la sentencia del Tribunal Supremo que marcaba que este tipo de entradas no suponían una violación de la frontera.

"Marruecos tiene que saber que pasaron más de 80.000 personas. Ese movimiento en tu territorio lo tienes que tener controlado, tienes que saber que están pasando cosas", espetó mientras insistía en que Marruecos "no ha estado por la labor de evitar esto, que no le incomoda".

Bravo hizo hincapié en que las relaciones con Marruecos han de basarse en el "mutuo respeto" al tratarse de un "país vecino". "Pero hay que decirle dónde estamos nosotros". "Le tienes que explicar a Marruecos cuál es tu posición". El vicesecretario de Economía del PP ha pedido la intervención de Frontex, un refuerzo de los medios humanos y tecnológicos y la modernización de la frontera.

Bravo ha defendido que la situación en la ciudad autónoma es más grave todavía. "Cuando estás aquí y ves la realidad, es aún peor de lo que te puedes imaginar".

Estas declaraciones coinciden en el tiempo con las de Pedro Sánchez que ha vuelto a asegurar que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis y descarta que haya "alguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada masiva a la ciudad autónoma.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa a Juan Bravo en 'Más de Uno'.

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