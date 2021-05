Sanidad estudia administrar la vacuna de Janssen al grupo de edad entre 40 a 49 años

Hoy continúa la vacunación del coronavirus de los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Son trabajadores esenciales que 3 meses después están siendo citados para el segundo pinchazo. Tienen que elegir entre ponerse la segunda dosis con Pfizer, como recomienda el Gobierno, o completar la pauta con AstraZeneca. En ese caso deben firmar un consentimiento.

Hoy Gobierno y comunidades autónomas se reúnen para hablar de este asunto y también del pasaporte COVID. Además se está estudiando que el grupo de 40 a 49 años pueda recibir también la vacuna de Janssen.

Sanidad y comunidades autónomas analizan hoy en el Consejo Interterritorial detalles del pasaporte sanitario que facilitará la movilidad por Europa a partir del 1 de julio. El turismo espera activar con la apertura de fronteras y el pasaporte sanitario, gratuito y universal, la llegada de viajeros.

Reunión Gobierno y comunidades

A un lado Astra Zeneca al otro Pfizer. "Estoy firmando un consentimiento para que me pongan la 2ª dosis. Que dice que eliges libremente. He cogido AstraZeneca. Yo Pfizer" aseguran varios vacunados. Y muchos critican que recaiga en ellos esa decisión.

"Yo cuándo voy a urgencias no elijo el medicamento que me pongo" asegura un paciente. En el País Vasco, de momento, solo se vacunan los que eligen Pfizer. Andalucía ya tiene las dosis para este grupo y las ha empezado a inocular, a pesar de que hay consentimiento para ambas vacunas. "El que no quiera firmarlo no se le obliga" asegura Elias Bendiodo, portavoz de la Junta de Andalucía.

La estrategia de vacunación se revisa y la Comisión de Salud Pública ha acordado incluir a las personas con fibrosis quística entre los grupos de muy alto riesgo. Y se está estudiando que el grupo de 40 a 49 años pueda recibir también la vacuna de Janssen. A finales de este año España recibirá 94 millones de vacunas de Pfizer.

La Comunidad de Madrid no ha iniciado todavía la vacunación de estos grupos una semana después que el Comité de Salud Pública diera luz verde para que los afectados recibieran la segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca, pese a la campaña de presión del Gobierno.