Cuerpo asegura que el Consejo de Ministros aprobará el embargo de armas a Israel el próximo martes

Cuerpo asegura que se está terminado "la redacción de la medida y lo que hará es cristalizar en un Real Decreto-ley lo que venimos haciendo en materia de prohibición de exportaciones",.

Carlos Cuerpo en el Senado

Carlos Cuerpo en el SenadoEuropa Press

Ángela Clemente
Publicado:

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este jueves en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el decreto para hacer efectivo embargo de armas a Israel o la importación de productos provenientes de los territorios ocupados que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada con el fin de enfrentar el genocidio en Gaza. "Estamos finalizando la redacción de la medida y lo que hará es cristalizar en un Real Decreto-ley lo que venimos haciendo en materia de prohibición de exportaciones", ha señalado.

Ante la presión creciente durante los últimos días de los socios de Gobierno para que la medida entre en vigor lo más pronto posible, el ministro de Economía señala que "estamos puliendo los detalles técnicos y legales para hacerlo lo antes posible y con todas las garantías", ha resaltado.

La denuncia de Podemos

De hecho, Podemos denunció al Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo por presunta prevaricación administrativa en modalidad omisiva, al sostener que no ha detenido el comercio de armas con Israel ni ha impedido el tránsito de material militar por España a pesar de ser una medida cautelar dictada por organismos internacionales.

En concreto, la formación morada achacaba al Ministerio una "inacción deliberada y arbitraria" al escrito que dirigió a este departamento en febrero de 2024, demandando la revocación de todas las autorizaciones y la suspensión del comercio armamentístico con Israel tras pronunciamientos de la Corte Penal Internacional o la ONU.

Cuerpo mostró su "sorpresa" ante la denuncia de Podemos

Tras ello, el ministro Cuerpo mostró su "sorpresa" por el "contenido y los tiempos" de la denuncia de Podemos que dirige al acusarle de no cesar el comercio de armas con Israel.

Cuerpo defendía que el Gobierno y su Ministerio han liderado "desde el primer momento, el esfuerzo por meter toda la presión posible hacia el gobierno israelí".

