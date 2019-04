Girauta: "Si el Rey propone a Sánchez tendrá dos opciones, estar con el constitucionalismo o con el rupturismo"

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha dicho que lo que ha habido hasta ahora es "un vacío de responsabilidad" y espera "que no se perpetúe".

En su opinión, si el PP dice que 'no' al Rey como lo dijo, en ese tiempo debería "intentar una aproximación", peor no lo ha intentado con "nadie" y su única comunicación ha sido que sólo votarán a Mariano Rajoy. "Me parece que es una posición poco constructiva", ha dicho en una entrevista en Espejo Público.

En su opinión, "el Rey propondrá a quien considere que tiene más posibilidades de formar Gobierno o a quien él considere", pero cree que es importante en consideración que "quien sea propuesto, y acepte, tendrá la iniciativa".

Girauta ha explicado que ello mantendrán "el diálogo y la conversación" con PP y PSOE "sabiendo que uno de los dos" es el que ha sido designado por el Rey para ser investido, y por tanto es "el motor del coche".

El portavoz de C's en el Congreso ha reclamado que se deje de hablar de sillas y se haga del contenido de los programas. "Pensemos en España en vez en las siglas y en el nombre de nuestro líder político", ha pedido.

Explica que Ciudadanos viene diciendo desde hace tiempo que van a mantener el diálogo con ambos partidos, "lo correcto sería mantener una mesa a tres de los partidos constitucionalistas, pero como no puede ser, mantendremos reuniones con ambos".

Asimismo, dice que en caso de que el Rey proponga a Pedro Sánchez, éste "tendrá dos opciones: estar con el constitucionalismo o con el rupturismo con apoyo de los separatistas, ambas legales y legítimas, pero en una seremos enormemente colaborativos". No obstante, sostiene que "si prefiere esa combinación de Podemos y separatistas, tendremos que ir a la oposición y aceptarla".

Por último, ha recordado que el PSOE ha votado en Bruselas un 84% de las veces con Ciudadanos y sólo un 54% de las veces con Podemos.