Los gestos más destacados del debate del estado de la nación

Vuelve siete años después el debate del estado de la nación al Congreso de los Diputados. Un debate con muchas particularidades, no vamos a escuchar la réplica de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez porque el líder popular no dispone de la condición de diputado. Ambos líderes no se han saludado ya que el presidente del Gobierno ha llegado algo más tarde que Feijóo. Hemos visto a Sánchez echar mano de unas cartulinas para hablar sobre la inflación o el tope del precio del gas.

El primer gesto que vemos en el Congreso es la llegada de Feijóo entre aplausos de su bancada y el saludo con los ministros Escrivá y Garzón. Segundos más tarde entra Sánchez, pero no hay saludo entre ambos.

Otro gesto llamativo es cuando Yolanda Díaz no aplaude las medidas anunciadas por Sánchez, aunque lo hace al final y se justifica: "he aplaudido, pero no hay que aplaudir todo el día, hay que escuchar".

Solemnidad, caras serias y aplausos

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha acudido al Congreso entre gestos de solemnidad. Se han podido ver caras serias entre el grupo EH Bildu y la bancada del Partido Socialista y Unidas Podemos ha aplaudido los anuncios de Sánchez.

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha pronunciado sobre el discurso de Sánchez. A Gamarra le parece que las palabras del presidente del Gobierno son "un insulto" porque atisba los problemas.

Las medidas anunciadas por Sánchez

El presidente del Gobierno ha anunciado nuevas medidas para combatir la crisis actual. Bonificación del 100% de todos los abonos de varios viajes Cercanías, Rodalies, y Media Distancia operados por Renfe. Gratuitos desde 1 septiembre a 31 diciembre.

También ha confirmado que se desbloqueará la Operación Campamento para la construcción de 12.000 viviendas públicas en Madrid. Se pondrá en marcha un nuevo impuesto sobre beneficios de grandes eléctricas que recaudará 2.000 millones al año durante los próximos dos años.

Y otro impuesto "excepcional y temporal" a las grandes entidades financieras "que se están beneficiando de la subida de tipos de interés". Este gravamen tendrá una duración de 2 años y se espera recaudar con él 1.500 millones anuales.